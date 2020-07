Prešov nemá hokej, futbal a nebude mať asi ani hádzanú

Chmeliar je rozhodnutý preregistrovať ju do Ľubotíc.

21. júl 2020 o 17:09 Ján Leško

Miloslav Chmeliar Tatran preregistruje do svojho rodinného sídla. (Zdroj: Ján Leško)

PREŠOV. Tatran Prešov 1. júla odštartoval prípravu na jubilejnú 20. sezónu odvtedy, čo sa žezla v tomto klube chopil jeho nový majiteľ Miloslav Chmeliar.

Za dve desaťročia sa aktuálne pätnásťnásobný slovenský hádzanársky majster vyprofiloval aj na európsky rešpektovaný klub.

Nie všetko je zlato, čo sa blyští, vraví sa.

Aj taký renomovaný klub akým Tatran Prešov nesporne je, sa nevyhne určitým ťažkostiam.

A dokonca aj takým, ktoré otriasajú základmi jeho fungovania v šarišskej metropole.

Aj takého veci pri svojom hodnotení dvadsiatich rokov v prešovskej mužskej hádzanej popri množstve významných úspechov na domácej i európskej scéne spomenul Miloslav Chmeliar.

„Za 20 rokov sme osemnásť sezón odohrali v najvyššej slovenskej súťaži. Jedna, tá predošlá bola anulovaná kvôli Covid-19, jednu sme na samom začiatku odohrali v druhej lige. Tatran získal 15 titulov majstra Slovenska, z toho 13 v rade, pätnásťkrát získal Slovenský pohár, stal sa víťazom spoločnej česko-slovenskej súťaže hádzanárov (HIL), trikrát víťazom Českej extraligy. K tomu má za sebou niekoľko desiatok turnajových víťazstiev doma aj v zahraničí, úspešné účinkovanie v Lige majstrov, Pohári EHF, či nadnárodnej SEHA Gazprom lige je od jej vzniku pravidelným účastníkom. Na úspechoch klubu sa za 18 celých sezón podieľali aj naši žiaci a dorastenci. Z možných 72 titulov majstrov republiky v štyroch vekových kategóriách mládeže získali 50. Na konte majú aj viaceré tituly v konfrontáciách českých a slovenských šampiónov, ďalšie desiatky turnajových prvenstiev doma aj v zahraničí. To je len časť z toho, čo hádzanársky klub Tatran Prešov doteraz na športovom poli dosiahol,“ zrekapituloval majiteľ klubu.

Desiatky titulov aj tri športové haly

Miloslav Chmeliar v rozhovore na tému 20 rokov pri prešovskej mužskej hádzanej spomenul aj podmienky, ktoré v Prešove vytvorili.

„Obchodná spoločnosť TATRAN Prešov za toto obdobie zrekonštruovala tri haly, ktoré boli v dezolátnom stave, ktoré dnes slúžia svojmu účelu a ktoré pre mesto Prešov by nikdy neboli prioritou. Pred dvoma rokmi sme spočítali, že hádzaná od roku 2001 stála obchodnú spoločnosť Tatran Prešov v bývalých slovenských korunách už viac ako miliardu. Kúpa a rekonštrukcie troch hál (Baštová, Nábrežná, Mestská hala, dnešná TATRAN handball arena), autobusy, byty pre hráčov, prestupy, skrátka celá réžia spojená s chodom hádzanej. Veď len do bývalej Mestskej haly (MH) napriek záväzku preinvestovať jeden a pol milióna eur do rekonštrukcie a modernizácie sme spolu s vybavením a hnuteľným majetkom napokon vrazili približne tri milióny eur. Pritom sme mestu veľmi pomohli. V MH pracovalo tridsaťjeden ľudí. Bola v dezolátnom stave, mesto každoročne prispievalo na jej prevádzku niekoľko miliónov korún. Dnes v THA pôsobí jeden správca a upratovačka na pol úväzku. V hale všetko funguje na princípe automatiky.“

Odplaty za propagáciu sa im nedostáva

Mužská hádzaná v Prešove sa rokmi dostala na slovenské výslnie a je aj skvelým reprezentantom mesta na medzinárodnej úrovni.