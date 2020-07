Zažil to Kopčák, zažil to Hagyari, zažíva to i Turčanová

Vzbura poslancov nie je nič nové.

23. júl 2020 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Primátorke Prešova sa vzbúrila väčšina poslancov mestského zastupiteľstva.

Súvisiaci článok Poslanci sa vzbúrili voči rozhodnutiu primátorky. Videorokovanie odmietli Čítajte

Takáto situácia nie je nová, ani prekvapujúca.

Zažil ju každý prešovský primátor, ktorý sa dostal do druhého volebného obdobia.

Zažil to Kopčák, zažil to Hagyari a zažíva to aj Turčanová.

Všetkých spája aj to, že začali druhé volebné obdobie so silným mandátom od poslancov i väčšinou v mestskom parlamente.

Pozorovateľov prešovskej komunálnej politiky tento vývoj prekvapiť nemohol.

Naopak, pre nestranného pozorovateľa to musela byť doteraz príšerná nuda.

Článok pokračuje pod video reklamou

Nuž, nuda sa skončila.

Všetko tu už bolo

To, čo sa deje v samospráve v Prešove, skutočne nie je nič nové.

A že došlo k rozkolu akurát pri téme, či má byť digitálne zasadnutie zastupiteľstva, je druhoradé. K stretu by došlo tak či tak.