Kožlej: Cyperský futbal je na tom oveľa lepšie. Otočilo sa to

Ľudia za prenosy platia aj 50 - 60 eur mesačne, vraví.

23. júl 2020 o 0:00 Daniel Dedina

STROPKOV. Góly strieľal ako na bežiacom páse. Radosť robil divákom na Slovensku, v Česku, Nemecku, Cypre i Grécku.

Nastrieľal ich toľko, že v Klube ligových kanonierov je pred ním len slávny maďarsko-slovenský rodák a hviezda FC Barcelona Ladislav Kubala.

Až za ním sa v celkovom poradí nachádzajú ďalšie legendy slovenského futbalu, Jozef Adamec i Ladislav Pavlovič.

Keď mu to človek pripomenie, zvraští obočie.

„To boli iní hráči,“ skromne poznamená 47-ročný Jozef Kožlej, u ktorého svetobežnícky duch pretrváva dodnes.

Na striedačku žije v cyperskom Protarase i Bratislave.

Často navštevuje aj rodný východ Slovenska a o tunajšom futbale má stále výborný prehľad. Potvrdil to v rozhovore pre Korzár.

Svetom dnes hýbe pandémia koronavírusu. Ako to momentálne vyzerá na Cypre?

„Dá sa povedať, že veľmi dobre. Žije tam niečo vyše milióna obyvateľov, nakazených zatiaľ bolo okolo tisíc ľudí a teraz pribúda len jeden, dva či tri prípady denne. Ja som sa tam dostal až prednedávnom, celú koronu som predtým strávil na Slovensku. Bol to vôbec prvý let na Cyprus, aj ma pri tom odchytila jedna zo slovenských televízií...“

Obľúbená dovolenková destinácia zažíva ťažké časy. Ako to vnímajú miestni?

„Sú z toho smutní. Je tam strašne málo turistov, hlavné krajiny pre nich, Anglicko a Rusko, sú zatvorené. Tiež to majú rozdelené do kategórií. Bez testu môžu ísť ľudia z krajín kategórie A, to sme aj my Slováci. V béčku už treba mať test na Covid-19 a ďalší nemôžu ísť vôbec. Turistické časti sú zatiaľ bez ľudí, ale mne to celkom vyhovovalo...“

Ako to vyzerá s nosením rúšok a ďalšími opatreniami?

„Rúška sa nosia v bankách či obchodných centrách, vonku nie sú povinné. Vidieť ich menej ako u nás. Ale zas na druhej strane, v období najprísnejšieho režimu bolo napríklad vychádzanie vonku obmedzené len na hodinu, ľudia boli doma. Teraz je to už voľné a Cyperčania žijú normálnym životom. Len majú málo turistov.“

Ako v priebehu roka delíte život medzi Cyprom a Slovenskom?