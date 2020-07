V Klenove sa po zrážkach zosunula pôda, vyhlásili mimoriadnu situáciu

V Prešovskom okrese spôsobil problémy jeden silnejší dážď.

22. júl 2020 o 15:28 TASR

MIKLUŠOVCE, ĽUBOVEC, VÍŤAZ. Silná zrážková činnosť potrápila v utorok 21. júla popoludní viacero obcí v Prešovskom okrese.

Ako sa vyjadrili ich starostovia, voda veľa škody nenapáchala, na odstraňovaní následkov pracujú.

Pokiaľ sa situácia so zrážkami v stredu nezopakuje, obce budú tretí stupeň povodňovej aktivity odvolávať.

„Dnes (v stredu, pozn. red.) som poslala objednávky na kameň a autá, ktoré potrebujem na spevnenie podmytých brehov potoka v blízkosti miestnej cesty," priblížila starostka obce Miklušovce Mária Čuchtová (KDH) s tým, že spevnenie má zabezpečiť, aby sa v prípade opakovaných silných dažďov nepoškodila cesta, ktorú obec rekonštruovala v roku 2011.

Podľa jej slov voda v utorok popoludní zaplavila záhrady niekoľkých rodinných domov, prehnala sa i stodolou jednej z domácností.

„Dnes (v stredu, pozn. red.) tam robia zátarasu," uzavrela.

Pomoc od štátu

V obci Ľubovec pomáhali v utorok obyvateľom z domov odčerpávať vodu hasiči, počas stredy odstraňujú nánosy bahna z priekop.

„Včera sme začali a pokračujeme aj dnes v budovaní ochranného valu na okraji poľa, odkiaľ sa k nám zvykne voda hrnúť čím ďalej, tým viac. My ju nedokážeme do priekop zviesť tak, aby to bolo únosné," opísala situáciu starostka Jozefína Štofanová (nezávislá).

Ako doplnila, tretí stupeň povodňovej aktivity vyhlásila najmä z dôvodu, že stúpajúca voda sa približovala k obecnej studni.

Finančnú pomoc od štátu bude obec potrebovať na náhradu trov za zazmluvnenie dvoch firiem, ktoré v obci vykonávajú práce bagrami a traktormi.

V Klenove mimoriadna situácia

Nánosy kameňov odstraňujú v obci Víťaz. Podľa starostu Jána Balogu (KDH) zatopenie suterénov viacerých rodinných domov nespôsobilo ani tak vybreženie miestneho potoka ako voda, ktorá sa „valila odvšadiaľ".

„Na dvoch miestach sa vylial potôčik, ktorý nie je pripravený na storočnú vodu. Ľudia už z neho majú strach," doplnil s tým, že o jeho prehĺbenie už požiadali vodohospodárov.

V obci Klenov vyhlásila starostka Kamila Bogdaňová (nezávislá) mimoriadnu situáciu pre zosuv pôdy do miestneho potoka.

Ako doplnila, voda v utorok večer po ukončení zrážkovej činnosti ustúpila.