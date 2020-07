Do Prešova prišli dve Bánovčanky, kolektív stmeľovali v Tatrách

Odpadli im zápasy s Maďarkami, čaká ich turnaj v Hodoníne.

23. júl 2020 o 0:00 Róbert Andrejov

PREŠOV. Po dlhej prestávke zapríčinenej pandémiou koronavírusu sa v pondelok 13. júna vrátili do tréningového procesu interligové hádzanárky ŠŠK Prešov.

V kádri Šarišaniek už nefigurujú dve opory brankárka Adriana Medveďová a krídelníčka Martina Popovcová.

Prvá menovaná zamierila do rakúskeho Eggenburgu, druhá posilnila majstrovské Michalovce.

Predovšetkým Popovcovú, ktorá v uplynulej nedokončenej sezóne nastrieľala 126 gólov, nebude jednoduché nahradiť.

Prešovčanom sa diery po týchto oporách podarilo rýchlo zaceliť, keď pritiahli dve hráčky z Bánoviec nad Bebravou.

Článok pokračuje pod video reklamou

Vytiahli aj tri šikovné dorastenky

Kormidelník Maroš Vikartovský je presvedčený, že nové akvizície – brankárka Petra Pokorná a krídelníčka Hana Žitňanová – prichádzajúce z tímu, ktorý sa do nového ročníka MOL ligy neprihlásil, budú prínosom.

„Aj keď Medveďová bola u nás iba krátko, je škoda, že odišla. Pokorná je šikovná brankárka, verím, že keď s ňou tréner Dušan Olejár popracuje, tak sa to ukáže aj na ihrisku. Žitňanová vie zahrať na krídle aj na spojke, my ju však budeme využívať na poste krídelníčky,“ uviedol Vikartovský.

Na otázku, či bude ťažké pre ŠŠK vyrovnať sa so stratou kanonierky Popovcovej, odvetil: „Tak ako mala Martina dobré momenty v útoku, tak niekedy jej to škrípalo v obrane. Teraz sa to možno viac vykompenzuje.“