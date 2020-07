Nový šéf Okresného úradu Prešov sa dištancuje od Kotlebu

František Höger je s ním na spoločnej fotografii z minulosti.

24. júl 2020 o 0:00 Michal Ivan, Michal Frank

PREŠOV. Za nového prednostu Okresného úradu (OÚ) v Prešove vymenovala vláda 57-ročného Františka Högera z Fintíc (okres Prešov).

V rokoch 2016 a 2010 kandidoval za OľaNO, v minulosti pôsobil v kontroverznej Slovenskej ľudovej strane (SĽS), za ktorú v roku 2001 kandidoval aj za župana.

Za SĽS neskôr kandidoval aj Marian Kotleba.

Höger tvrdí, že ho osobne videl len raz, pri kreovaní spoločnej koalície pred voľbami v roku 2006.

O novom pôsobisku Františka Högera, zmenách na úrade, jeho politickom pôsobení, názore ako dejepisára na Jozefa Tisa, ale i o florbale rozprával nový prednosta OÚ v Prešove v rozhovore pre Korzár.

Ako prebiehal výber na post prednostu okresného úradu?

„Poslanci z hnutia OĽaNO mali možnosť navrhnúť ľudí do výberového konania, ktorí by vyhovovali pre funkciu prednostu. Výberové konanie sa robilo vo vybratých krajských mestách zo spádovej oblasti. Ja som mal ďalších troch protikandidátov. Prví dvaja sme postúpili do druhého kola, z ktorého som vyšiel ako víťaz. Komisia, ktorá prišla, bola zložená z trinástich až pätnástich poslancov. Tí kandidátov pranierovali otázkami, boli to dvadsať- až tridsaťminútové rozhovory.“

Čo hovoríte na tento typ výberových konaní? Objavila sa kritika, že všetky posty obsadzuje OĽaNO na úkor koaličných strán a že to nie sú štandardné výberové konania.

„Hnutie OĽaNO obsadilo ministerstvo vnútra a v koaličnej dohode je napísané, že každá politická strana, ktorá má svoje ministerské kreslo, zodpovedá za daný rezort. Keďže ministerstvo vnútra obsadilo hnutie OĽaNO a okresné úrady spadajú pod ministerstvo, tak automaticky tieto miesta pripadajú hnutiu. Rovnako je to aj na ministerstve práce, kde Sme rodina obsadzuje pozície, ako sú riaditelia úradov práce alebo pobočiek Sociálnej poisťovne. V tomto problém nevidím. Čo sa týka výberových konaní, s tým súhlasím. Komisia, ktorá tam bola, si mohla vypočuť kandidátov a mohla vybrať tých najschopnejších podľa jej usúdenia. Nechcem sa vyrovnávať sudcom Ústavného súdu, ale boli sme na tom istom, tých vyberajú poslanci ústavnoprávneho výboru.“

Pôsobili ste ako učiteľ na Základnej škole vo Finticiach. Ktoré predmety ste vyučovali?

„Mám vyštudovanú históriu, pedagogiku a teológiu, takže som učil dejepis a náboženskú výchovu. Čo sa týka tejto funkcie, tak tá je politická. Politike sa venujem už od roku 1990 na rôznych úrovniach. Okrem miestnej a komunálnej politiky som pričuchol aj k tej vrcholovej. Nevidím v tom problém, že som sem prišiel z učiteľského prostredia. Práve naopak, vnímam to ako isté plus, keďže je tu aj odbor školstva.“

