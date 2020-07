Vranov nad Topľou: Časť domácností bude bez teplej vody

Dôvodom je odpojenie dvoch kotolní od dodávok plynu.

27. júl 2020 o 18:30 TASR

VRANOV NAD TOPĽOU. Časť domácností vo Vranove nad Topľou bude v ďalších dňoch bez teplej vody.

Dôvodom je odpojenie dvoch kotolní od dodávok plynu z dôvodu problému platieb zo strany spoločnosti Team Energo SK, ktorá dodáva v meste teplo a teplú vodu.

Mestskí poslanci v pondelok na rokovaní poverili primátora, aby so spomenutou firmou vypovedal zmluvu.

„Plynári nám dali vedieť, že dnes (pondelok) odstavujú dve kotolne, predpokladáme, že od zajtra občania v meste nebudú mať teplú vodu. Toto už úplne narušilo dôveru k spoločnosti Team Energo SK. Z tohto dôvodu ma mestské zastupiteľstvo poverilo, aby sme ukončili tento zmluvný vzťah," povedal po rokovaní primátor mesta Ján Ragan (nezávislý) s tým, že tento stav podľa najhoršieho scenára môže trvať aj viac ako 15 dní. Urobia však všetko pre to, aby ho skrátili.

Článok pokračuje pod video reklamou

Radnica: Neuhrádzajú záväzky

Ako uviedla radnica v materiáli pre poslancov, spoločnosť Team Energo SK podľa dostupných informácií neuhrádza riadne a včas svoje finančné záväzky za združenú dodávku zemného plynu jeho dodávateľovi.

Súvisiaci článok Vranovčania sa obávajú o teplú vodu, dodávateľ neplatí za plyn Čítajte

Podľa Ragana je možné, že v najbližších dňoch budú od plynu odstavené ďalšie kotolne. „Nemôžeme riskovať takýto scenár a už na dnešnom mestskom zastupiteľstve bol schválený zámer, aby sme nadviazali spoluprácu s inou súkromnou spoločnosťou. Následne bude potrebné ho schváliť v plnom znení a schváliť nájomnú zmluvu. V priebehu roka a pol sa uvidí, akou cestou pôjdeme, či to bude vlastný podnik, súťaž alebo spoločný podnik. Teraz bezprostredne potrebujeme doriešiť to, aby čím skôr sa obnovila dodávka teplej vody," skonštatoval Ragan.

Problém má asi tisíc domácností

Problém s dodávkou teplej vody z odpojených kotolní na Sídlisku 1. mája a Sídlisku I sa, ako povedal, dotkne viac ako 1000 domácností.

„Ak by boli odpojené všetky kotolne, tak to určite bude niekoľko tisíc domácností a to si nemôžeme dovoliť aj preto, že ešte stále je ohrozenie pandémiou Covid-19. Z toho dôvodu budeme rokovať s plynárňami, či naozaj budú musieť odpájať všetky kotolne alebo nie. Uvidíme, ako tieto rokovania budú prebiehať," povedal primátor. Poslanci schválili zámer na nájom tepelného hospodárstva mesta pre vranovskú spoločnosť Cemed. „Predbežne som súhlasil s tým, že keď sa s mestom dohodneme na určitých podmienkach, tak som schopný to prevádzkovať ďalej. Keď sa plyn zapne, tak do dvoch dní by mala byť obnovená dodávka teplej vody," dodal konateľ spoločnosti Jozef Mihalčin.

Pokúsime sa získať stanovisko spoločnosti Team Energo SK.