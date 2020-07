Vo Vranove hrozí kríza. Odpojili prvé dve kotolne, ľudia nemajú teplú vodu

Mesto vypovedalo zmluvu správcovi, hľadá iného.

28. júl 2020 o 19:10 Michal Frank

VRANOV NAD TOPĽOU. Problémy s tepelným hospodárstvom v meste Vranov nad Topľou sa začali už dávnejšie.

Teraz vyvrcholili odstávkou dvoch menších kotolní v meste a následným vypovedaním zmluvy s dodávateľom tepla zo strany mesta.

Dôvodom odpojenia kotolní od dodávok plynu je problém s platbami zo strany správcovskej firmy Team Energo SK, ktorá dodáva v meste teplo a teplú vodu.

Mestskí poslanci v pondelok na rokovaní poverili primátora Jána Ragana (nezávislý), aby zmluvu so spomenutou firmou vypovedal.

Primátor informoval, že plynári odstavili kotolne v pondelok, takže zrejme od utorka časť občanov nebude mať teplú vodu.

Zatiaľ by sa to malo týkať asi tisíc domácností, ale Ragan vyjadril obavy, že podobný osud môže postihnúť aj ďalšie kotolne a spolu tisíce Vranovčanov.

Korene problému siahajú minimálne do marca 2019, keď dovtedajší nájomca a dodávateľ tepla, spoločnosť Bukóza Energo, a. s., Hencovce, previedol svoj podiel bez vedomia samosprávy na novú firmu.

Divíziu tepelného hospodárstva vo Vranove nad Topľou prevzala spoločnosť Team Energo SK z Kokavy nad Rimavicou.

Poslanci i primátor Ján Ragan (nezávislý) vtedy kritizovali, že sa to stalo spôsobom „o nás bez nás“ a na návrh poslanca Igora Pribulu (Spolu) schválili uznesenie, v ktorom žiadali o vykonanie právnej analýzy tohto kroku.

Deravá zmluva

Podľa tejto analýzy malo byť v zmluve, ku ktorej bolo rokmi pridaných šesť dodatkov, všetko v poriadku.

„Prekvapilo ma, že zmluva nič také neobsahovala. Nie som právnik, ale právnici ma presvedčili, že je to v poriadku. No mne sa zdá, že takto previesť majetok mesta do správy úplne cudzím ľuďom nie je košér,“ povedal pre Korzár Igor Pribula s tým, že výsledky analýzy primátor len prečítal na zastupiteľstve, ale dokument poslanci nedostali. Zdalo sa mu, akoby sa to dialo s „jeho požehaním“, tvrdí poslanec.

Samotný primátor Ragan v čase prevodu obchodného podielu na novú firmu nešetril kritikou.