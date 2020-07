Prešovskí poslanci zmenili rozpočet, očakávajú menej príjmov

Najväčší škrt predstavuje zníženie podielových daní.

30. júl 2020 o 10:54 SITA

PREŠOV. Úsporu prostriedkov rozpočtu mesta Prešov v objeme takmer 3,5 milióna eur schválili na svojom stredajšom rokovaní prešovskí mestskí poslanci.

Návrh na zmenu rozpočtu predložila radnica v súvislosti s dôsledkami nepriaznivej prognózy vývoja ekonomiky pre koronakrízu.

Poslanci zníženie príjmov a výdavkov rozpočtu odsúhlasili na tretí pokus.

Škrty v rozpočte

Najväčší škrt v rozpočte predstavuje úprava odhadu príjmu samosprávy v rámci podielových daní, ktoré v upravenom rozpočte znížili na základe prognóz o vyše 2,5 milióna eur.

Ďalších takmer 600-tisíc eur tvorí očakávané zníženie príjmov z predaja budov a pozemkov.

Z dôvodu zavedenia karanténnych opatrení a následného pozastavenia vývozu komunálneho odpadu sa očakáva výpadok v príjme za poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na úrovni 200-tisíc eur.

Ďalších 20-tisíc eur predstavuje zníženie dane za ubytovanie, rovnaká suma bude chýbať aj z poplatkov za používanie parkovísk a o 25-tisíc eur sa znížil príjem z poplatku za užívanie priestranstva, ktorý je dôsledkom vyhláseného núdzového stavu.

Pokles nájomného správcu nebytových priestorov Prešov Real predstavuje 84-tisíc eur.

„Odhadovaný výpadok je veľmi vysoký. Hovoríme o čiastke 4,5 milióna eur. Teraz sme pripravili miernejšiu verziu rozpočtovej zmeny, kde hovoríme zhruba o sume 3,5 milióna eur. Tie potrebujeme viazať vo výdavkoch, keďže vieme, že v príjmoch tieto peniaze nedostaneme. To je tá najzásadnejšia zmena,“ vysvetlila primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová (KDH).

Pre školstvo môže byť problematický budúci rok

Najviac diskutovanou témou pri výdavkoch bolo krátenie financií pre školstvo, kde klesli bežné výdavky o takmer 1,2 milióna eur.

„Otázkou bolo, či nekrátime priveľa. Odpoveď na to je, že všetky naše školy s právnou subjektivitou, a my ako mesto Prešov za neprávne subjekty sme požiadali v rámci tohto projektu o odškodnenie do výšky úhrady poistného. Takto by sme mali vykompenzovať, aby sme tie peniaze v rozpočte mali,“ uviedla primátorka, podľa ktorej sa prijatými opatreniami podarí vyriešiť situáciu pre tento rozpočtový rok.

„Školstvo na základe prepočtov odboru školstva by malo vyjsť s týmito projektovými peniazmi a s tým, čo už dostali a čo máme preň schválené v rozpočte. Takže by to pre tento rok ustálo. Otázne bude financovanie budúceho roka. Tam budeme musieť pripraviť nové všeobecne záväzné nariadenie, pretože dopad koronakrízy sa nás bude týkať aj budúci rok, keďže sa zvýšila nezamestnanosť, znižujú sa príjmy a má to dopad aj na príjem samospráv,“ dodala Turčanová.

Investície pre mesto

Poslanci riešili aj investície. Okrem iného do rozpočtu zapojili novoprijatý štvormiliónový úver, ktorý určili výhradne na rekonštrukciu Jarkovej ulice a dofinancovanie rekonštrukcie zimného štadióna.

Ďalšie prípadné investície z úveru vyškrtli. Z rezervného fondu navyše znížili prostriedky určené na kapitálové výdavky v rámci investičnej výstavby o 720-tisíc eur.

„My ideme podľa plánu investícií. Z opatrnosti sme viazali nezačaté projekty, ktoré neboli pripravené. Všetky projekty, kde už sme robili verejné obstarávania alebo boli zazmluvnené, tak v tých pokračujeme. Nerozumela som celkom diskusii poslancov, že sa neinvestuje v mestských častiach, pretože spolu s úverom budeme mať tento rok celkový objem investícií v meste takmer 9 miliónov eur, čo je podľa mňa veľmi slušná suma na mesto ako Prešov,“ skonštatovala primátorka.

Straty v dopravnom podniku

V rámci účelových zdrojov potom zastupiteľstvo zapojilo a prerozdelilo vyše 1,5 milióna eur.

„Ďalšie zmeny sa týkajú presunov, o ktorých sme hovorili skôr. Ja som už v januári poslancom predkladala zoznam budov, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave a kde je potrebné pripraviť opravu. A potom sú to viac-menej presuny medzi položkami v rámci existujúceho rozpočtu,“ dodala Turčanová.



Ako sa uvádza v schválenom materiáli, návrh na zmeny v rozpočte predstavuje len časť opatrení a je potrebné naďalej zvažovať nevyhnutnosť každého výdavku z rozpočtu mesta.

Okrem toho táto zmena v sebe nezahŕňa potrebu výdavkov na úhradu celého záväzku mesta voči Dopravnému podniku mesta Prešov, a. s., (DPmP) z vyúčtovania nedoplatku za výkony vo verejnom záujme za rok 2019.

„Súčasne očakávame ďalšie straty v DPmP, a. s., vzhľadom na nízke tržby v mestskej hromadnej doprave v dôsledku zníženia počtu cestujúcich. Momentálne nevieme odhadnúť výšku straty ani výšku avizovanej štátnej pomoci,“ upozorňujú ekonómovia mesta.