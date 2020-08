Ľuboš Lukáč: Stáva sa, že najlepší žiak napíše koncoročný test na päťku

Prešovčanovi učarovala práca s nadanými deťmi.

2. aug 2020 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Učiteľ Ľuboš Lukáč (42) z Prešova sa nadaným deťom venuje od roku 2006.

Postupne tomuto typu pedagogiky prepadol naplno, urobil viacero projektov.

V roku 2013 založil Klub nadaných detí a pred piatimi rokmi založil celoslovenskú iniciatívu Rozumieme nadaným.

Sám chodil do klasickej triedy, ale...

Či on sám bol intelektovo nadané dieťa nevie povedať, lebo diagnostikovaný nebol.

„Vtedy neexistovali triedy pre nadané deti. Chodil som do klasickej triedy. Na školu, na ktorej učím. Urobil som aj testy do matematickej triedy, ale ostal som v klasickej. No mali sme úžasnú matematikárku, ktorá mi dovolila chodiť na cvičenia z matematiky s matematickou triedou. Pamätám si, že boli každý pondelok poobede,“ spomína na svoje školské roky.

Hoci bol dobrý v matematike, išiel študovať pedagogiku.

Policajt, čašník, učiteľ

„Najprv som chcel byť policajtom. Potom som chcel byť čašníkom. Keď sme raz boli na dovolenke na Domaši, páčilo sa mi, ako dostáva tringelty. A napokon, od druhého stupňa som chcel byť učiteľom. Bol to môj sen,“ vraví Ľuboš Lukáč, ktorý má učiteľstvo v génoch. Jeho dedo bol riaditeľom školy, sestry jeho mamy boli učiteľky.

Keď končil základnú školu, svojej triednej povedal, že sa nelúči, lebo sa tu vráti.

Tak sa po rokoch aj stalo.

„Dostal som sa do turistického krúžku, ktorý viedla moja triedna a veľmi ma to bavilo. Každý druhý víkend sme niekam chodili. Bola to doslova naša druhá mama, a tak mi to učarovalo, že som si povedal, že aj ja budem učiteľom,“ opísal moment, ktorý rozhodol o jeho ďalšom smerovaní.

Učí už osemnásť rokov a stále ho to baví. Pedagogické vzdelanie si postupne rozširoval.