Príchod Brazílčana Colodetiho do Prešova má už jasnejšie kontúry

Tatran odohrá prvý prípravný duel s poľským Kaliszom za zatvorenými dverami.

31. júl 2020 o 0:00 Ján Leško

PREŠOV. V sobotu uplynie mesiac od začiatku prípravy slovenského hádzanárskeho šampióna na sezónu 2020/21.

V tento deň od 18. hodiny odohrá Tatran Prešov vo svojom domovskom stánku prvý prípravný zápas s poľským prvoligovým Kaliszom za zatvorenými dverami (bez účasti divákov).

Program rozbehnú s poľskými súpermi

Pôvodne séria prípravných duelov na nasledujúcu sezónu mala odštartovať v maďarskom Gyongyosi.

Ten sa napokon neuskutočnil a namiesto neho sa v THA konal špeciálny modelový tréning.

Na prvý „ostrý“ prípravný duel si museli prešovskí hádzanári počkať do prvej augustovej soboty.

Po zápase s Kaliszom budú ďalšími súpermi Tatrana znovu poľské kluby na turnaji v Mielci – Wisla Plock, Górnik Zabrze, Azoty Pulawy, Piotrków Trybunalski a turnaj usporiadajúci, jeden z tradičný prípravných partnerov v Poľsku, Stal Mielec.

„Prevažná časť doterajšej prípravy bola zameraná na dobiehanie kondičných restov spôsobenými niekoľkomesačným výpadkom v súvislosti s Covid-19. Samozrejme, mužstvo prešlo už aj na pilovanie herných činností. Z prvej hernej previerky v Maďarsku zišlo. Teraz je pred nami zápas so súperom, ktorý má ambíciu pohybovať sa v hornej polovici najvyššej poľskej súťaže. Určite to bude pre nás zaujímavý partner, ktorý nám dozaista ukáže na čom momentálne je tím trénera Slavka Golužu a iste poodhalí aj to, na čom bude potrebné v najbližšom čase pracovať,“ mienil pred sobotným prvý prípravným duelom generálny manažér Tatrana Miroslav Benický.

Namiesto Doboja Chorvátsko a Slovinsko

Najúspešnejší slovenský hádzanársky klub mal v pláne aj účasť na Medzinárodnom TV turnaji šampiónov, jednom z najstarších v Európe, v bosnianskom Doboji.