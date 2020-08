Starosta Vrabeľ o oblasti Valkov: Sme dvojkou na Domaši

Oprášia projekt cyklochodníka, chcú aj mólo.

4. aug 2020 o 0:00 Michal Frank

BŽANY. Väčšina rekreačných oblastí pri vodnej nádrži Domaša praská vo švíkoch.

Platí to aj pre stredisko Valkov, vrátane neďalekej Tíšavy.

Obe miesta patria do katastra obce Bžany v Stropkovskom okrese.

Nielen o novej letnej sezóne sme sa rozprávali so starostom obce Bžany.

Ladislav Vrabeľ (nezávislý) sa rozhovoril o tom, čo sa podarilo, ale aj o veciach, ktoré sa nepodarili a kde ešte Valkov tlačí topánka.

„Určite je viac ľudí. Máme plno,“ opísal tohtoročné leto Ladislav Vrabeľ. Aj on sa ako starosta však stretol i s kritikou.

„Niektoré prevádzky sa sťažujú. No nie je to v tom, že nie je ľudí. Nechcem sa im do toho miešať, ale niečo robia zle, ak nevedia pritiahnuť,“ podotkol.

Chcú postaviť mólo

Tohtoročnú letnú sezónu na Domaši tradične otvorili vodníci na Valkove odmykaním vôd.

Následne sa v rekreačnej oblasti Dobrá konala slávnosť spojená so začatím sezóny pre loď Bohemia.

Práve počas nej dali predseda parlamentu Boris Kollár a minister dopravy Andrej Doležal (obaja Sme rodina) verejný prísľub, že štát bude investovať do rozvoja Domaše, pričom súčasťou toho majú byť móla na kotvenie lode v troch strediskách, vrátane Valkova

„Nevieme, kedy to bude. Rozmýšľam, či neurobiť na hlavnej pláži aspoň päťdesiatmetrové mólo zo sudov na prístup do vody,“ uviedol starosta Vrabeľ.

Dvojka. Po Dobrej

Kedysi bol Valkov top stredisko v rámci Domaše, potom jeho renomé kleslo. Ako by ho starosta zhodnotil dnes?

„Myslím, že dvojka sme. Po Dobrej,“ reagoval.