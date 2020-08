Symbolicky pochovali ženu, ktorej telo po výbuchu bytovky nenašli

Prešovský súd vyhlásil pani Emíliu za mŕtvu, až potom mohla mať pohreb.

3. aug 2020 o 19:56 Róbert Bejda

PREŠOV. Začiatkom decembra 2019 zahynulo pri výbuch bytovky na Mukačevskej ulici v Prešove osem ľudí.

Siedmich pochovali krátko po tragédii, ôsmu obeť až po takmer ôsmich mesiacoch. Išlo o 70-ročnú pani Emíliu, ktorej telo sa nikdy nenašlo.

Ako informuje televízia Markíza, symbolický pohreb sa uskutočnil bez bez truhly.

Namiesto nej bola v záplave vencov a kvetov iba fotografia a smútočný veniec.

Takýto obrad si nepamätal ani kňaz, ktorý pani Emíliu prišiel aspoň symbolicky pochovať.

"S nebohou dôchodkyňou sa v dome smútku naposledy rozlúčili jej príbuzní, známi, bývalí kolegovia i susedia z teraz už zbúranej bytovky na Mukačevskej ulici. Kvety odniesli na hrob jej manžela, ktorý zomrel pred piatimi rokmi," uviedla televízia.

Dôchodkyňa bývala na 12. poschodí už len sama. Na tom istom poschodí bývala i jej dcéra Ingrid s rodinou, no v čase výbuchu neboli doma.

Do poslednej chvíle dúfali, že sa po rozsiahlom požiari predsa len podarí v troskách nájsť nejaké jej ostatky.

Vyhlásili ju za mŕtvu

Pohreb, hoci len symbolický, sa mohol uskutočniť potom, ako Okresný súd Prešov v júni vyhlásil pani Emíliu za mŕtvu.

Vyše pol roka nezvestná žena sa tak stala oficiálne ôsmou obeťou tragického výbuchu. Ako deň smrti súd určil 6. december 2019.

„Okresný súd v danom prípade rozhodol na základe návrhu navrhovateľky, doručeného okresnému súdu 14. apríla, po predložení fotodokumentácie z kamerového systému vrátane písomnej analýzy pohybu dotknutej osoby, ďalej potvrdenia o trvalom pobyte nezvestnej osoby a výpisu z registra nezvestných osôb," uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová.

Nová bytovka

Na mieste zbúraného paneláka by mala vyrásť nová bytovka, v ktorej prejavilo záujem bývať iba desať vlastníkov pôvodných bytov.

Podiely na pozemku im však najskôr musia ostatní predať.

Ak by sa aj na rovnakom mieste postavil nový bytový dom, pani Ingrid bola už skôr rozhodnutá, že sa presťahuje inde.

„Určite áno. Nechcem sa tam vrátiť. Ostala mi tam mamka, ktorá je doteraz nezvestná, a neviem si predstaviť, že by som tam bývala. Mne by sa to všetko vynorilo. Nie. Chcem ísť úplne niekam inam,“ povedala bez váhania.

