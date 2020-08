V Prešove sa Covidom nakazil aj onkopacient

Momentálne leží na infekčnom v Prešove.

6. aug 2020 o 13:48 Michal Frank

PREŠOV. Prípady nakazenia sa novým koronavírusom sa objavili v prešovskej nemocnici.

Súvisiaci článok Pacient s rakovinou dostal na izbu pacienta s Covidom. Nakazil sa Čítajte

Po tom, čo boli zverejnené prípady pacientov hospitalizovaných na kardiológii a psychiatrii, u ktorých bol zistený pozitívny výsledok pri testovaní na Covid-19, sa nám ozval čitateľ s príbehom svojho otca.

Ten bol po infarkte hospitalizovaný vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) Jána Adama Reimana v Prešove na internom oddelení.

Podľa Prešovčana sa mohol nakaziť práve tam, pričom má obavy, že podobných prípadov mohlo byť viac.

Podal podnet na vnútornú kontrolu. FNsP tvrdí, že dodržiava všetky štandardy aj nad rámec odporúčania hygienikov a funguje v sprísnenom režime.

Článok pokračuje pod video reklamou

Po dvoch zákrokoch - stentoch

Súvisiaci článok Covid-19 zaznamenali aj na prešovskej kardiológii Čítajte

Príbeh spomínaného pacienta sa začal 17. júla, keď bol hospitalizovaný po infarkte.

„Pri príjme mu urobili rýchlotest. Bol negatívny,“ povedal nám jeho syn, ktorého meno má redakcia k dispozícii.

Po prijatí v nemocnici robili 70-ročnému pacientovi, ktorý trpí aj na onkologické ochorenie, chirurgický zákrok, tzv. stent.

„Mal mať prispôsobenú liečbu na liečenie srdca a zároveň, aby mu to veľmi neškodilo na onko ochorenie. Pred týždňom v pondelok bol prepustený domov, s tým, že doma bol pol dňa a znova preň prišla sanitka, lebo sa mu tá cieva upchala,“ uviedol jeho syn s tým, že bezprostredne po prepustení bol opäť hospitalizovaný s infarktom. Po operácii ho preložili na interné oddelenie.

Postup nechal preveriť

Súvisiaci článok Covid-19 sa objavil na prešovskej psychiatrii Čítajte

„V nedeľu nám volala lekárka, že boli robené testy a potvrdil sa uňho Covid-19. Pýtal som sa, ako je to možné. Keď bol prijímaný do nemocnice, tak bol negatívny. A či je jediný, alebo sú viacerí. Hovorila, že viac pacientov bolo pretestovaných. A potom už sú to len informácie, ktoré som čítal, že ďalší onko pacient sa nakazil. Neviem, či boli na jednej izbe s tým, ktorý to ochorenie tam priniesol. Je to čudný postup nemocnice, že roztriedi pacientov s takými vážnymi diagnózami možno s niekým, kto má respiračné ochorenie. A sú spoločne na internom na izbe,“ povedal čitateľ, ktorý v tejto súvislosti podal podnet na vnútornú kontrolu.

„Nech to prešetria, že ako je možné, že tam človek získa dosť vážne tretie ochorenie.“

Mal obavy, že takýchto prípadov mohlo byť viac.

Domnieval sa, že ľudí s respiračnými problémami mohli dať na spoločnú izbu s pacientmi s inými diagnózami: „Otec nám hovoril, že je na izbe s niekým, kto celý deň silno kašle.“

Má obavy o jeho zdravie

Jeho otec momentálne leží na infekčnom.

„Mal by mať zabezpečenú takú starostlivosť, ako na internom, čiže by sa mal liečiť na srdce. Na Covid-19 sa nič nedáva, ale musí byť v karanténe,“ konštatoval. „Problém je v tom, že môj otec má 70 rokov a ťažké diagnózy. A keď som čítal o tom druhom pacientovi, s ešte závažnejším ochorením a získa Covid-19 a je vo vysokom veku, je to dosť vážne zo strany nemocnice, že sa niečo také stalo.“

Otca navštíviť nemôže. „Neviem, kedy ho uvidíme. Minimálne do času, kým budú opakované testy negatívne, určite nie. Neviem odhadnúť tú dobu. Obávam sa toho, aby sa mu nezhoršil zdravotný stav pod vplyvom kovidu,“ dodal.

Nemocnica: Konáme nad rámec povinností

Nemocnica akékoľvek pochybenia odmieta.

Súvisiaci článok Testy odhalili desiatky nakazených na Covid-19, dvanásti sú z východu Čítajte

„Zdravotnícky personál FNsP J. A. Reimana Prešov pri svojej práci dodržiava všetky nariadenia, určené usmerneniami hlavného hygienika SR – predovšetkým dôsledné používanie OOPP (osobných ochranných pracovných prostriedkov - pozn. red.), tzv. bariérovú ošetrovateľskú starostlivosť, či denné monitorovanie zdravotného stavu pacientov aj zamestnancov. Nemocnica, nad rámec aktuálne povinných opatrení, uskutočňuje všetkým pacientom, ktorí sú hospitalizovaní vo FNsP J. A. Reimana Prešov, ešte v rámci ambulantnej starostlivosti, pred samotným príjmom na hospitalizáciu, tzv. rýchlotest na ochorenie Covid-19,“ tlmočila stanovisko prešovskej FNsP hovorkyňa Renáta Cenková.

„V prípade plánovaných operačných zákrokov vyžaduje potvrdenie o negatívnom teste na Covid-19, ktoré nie je staršie ako 96 hodín. Presne upravujeme sprievod rodičiek pri pôrode, pričom od sprevádzajúcej osoby rovnako vyžadujeme negatívny test na Covid-19,“ zdôraznila

Doplnila, že v nemocnici naďalej prebieha triáž pacientov (meranie teploty a vypĺňanie dotazníka). V snahe eliminovať šírenie ochorenia ešte 10. júla zakázali návštevy.

„Situáciu pravidelne monitorujú naši nemocniční epidemiológovia, ktorí intenzívne spolupracujú s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove,“ dodala Cenková.