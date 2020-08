Korzárland, deň šiesty. Deti zvládli 182 schodov na kostolnú vežu

Spoznávali históriu Bardejova a bojovali na táborovej olympiáde.

7. aug 2020 o 13:38 red.

Výlet do Bardejova. (Zdroj: CK Elán)

STEBNÍCKA HUTA. Mladí novinári z Korzárlandu navštívili v závere týždňového tábora históriou nabitý Bardejov. Okrem centra mesta zavítali aj do gotickej Baziliky sv. Egídia, kde si okrem prehliadky vychutnali výhľad na celý okres.

Svoje zážitky z výstupu na kostolnú vežu nám opísala osemročná Olívia Vrábľová. „V kostole sa mi veľmi páčilo, najprv sme si ho pozreli zvnútra a potom sme museli vyjsť do veže, bolo tam až 182 úzkych schodov. Veľmi som sa bála, držala som za ruku vedúcu Martinku, aj som sa jej opýtala, či počas výstupu hore už niekto zomrel. Našťastie, my sme všetci prežili!“ hovorí so smiechom Olívia.

Článok pokračuje pod video reklamou

Areál Korzárlandu bol potom dejiskom letných olympijských hier. Boj o medaily sa začal po slávnostnom ceremoniáli, ktorý už tradične otvorili grécki bohovia z Olympu. Preskok cez švihadlo, lyžiar, odbíjanie tenisovou raketou, hod na rohy bizóna, futbalové koníčky s loptou, aj to boli disciplíny, ktoré deti hravo zvládli.

Medzi najlepšie dievčatá v boji o medailu sa zaradila aj trinásťročná Ema Pavlinská zo Sabinova. „Športovalo sa mi veľmi dobre, najviac sa mi darilo v disciplíne tzv. lyžiari. Mali sme sa oprieť o stenu, akoby sme sedeli na stoličke, a vydržať tak čo najdlhšie. Vydržala som viac ako 30 minút,“ prezradila šťastná Ema.