Unikátnu kúriu v Pečovskej Novej Vsi chcú zachrániť dobrovoľníci

Postavená bola v 16. storočí.

8. aug 2020 o 12:20 TASR

PEČOVSKÁ NOVÁ VES. Šľachtickú kúriu zo 16. storočia v obci Pečovská Nová Ves (PNV) v okrese Sabinov chcú dobrovoľníci z občianskeho združenia Renesančný kaštieľ PNV zrekonštruovať.

Dal ju postaviť rod Péchyovcov, ktorý v obci pôsobil až do 20. storočia.

Podľa predsedu občianskeho združenia Slavomíra Karabinoša ide o významnú stavbu, ktorá sa v rovnakej podobe nikde v Európe nenachádza a pripomína skôr historické budovy z Írska alebo z Veľkej Británie.

"Keďže žijem v obci Pečovská Nová Ves 30 rokov, často chodievam okolo tejto vzácnej pamiatky. Od detstva sa zaujímam o históriu, poznal som význam a unikátnosť tejto stavby a bolo mi ľúto, že chátra. Oslovil som majiteľky s myšlienkou založenia občianskeho združenia, ktoré by sa venovalo záchrane tohto nášho kultúrneho dedičstva," uviedol Karabinoš.

Unikátna stavba

Kaštieľ, ktorý sa zachoval v pôvodnej podobe, je podľa jeho slov výnimočný po stavebnej stránke vzhľadom na to, že sa takáto stavba už nikde v Európe nenachádza.

Podobná je iba v Maďarsku, je však zrúcaninou.

"Kúriu chodia obdivovať turisti napríklad aj z Holandska alebo Nórska, zároveň je to aj najstaršia stavba v obci. Naším cieľom je pamiatku viac spropagovať, keďže sa nachádza pri hlavnej ceste v smere na Starú Ľubovňu a do Poľska. Môžu si ju všimnúť aj návštevníci, ktorí pôjdu do Ľutiny, najvýznamnejšieho pútnického miesta gréckokatolíkov, takže vidíme v tom istý turistický potenciál," vysvetlil Karabinoš.

Chcú sa podľa finančných možností a v spolupráci s pamiatkarmi zamerať aj na obnovu kaštieľa, aby sa zachoval aj pre budúce generácie.

Využiť by ho chceli ako miesto pre rozvoj turizmu a zriadenie múzea regionálnej histórie.

"Momentálne sa o areál stará rodina majiteľov, čiže nevyhnutné kosenie a čistenie okolia zabezpečujú oni," doplnil Karabinoš.

Fakty V obci sa zachovalo päť kúrií ako spomienka na šľachtické rody, ktoré tam v minulosti žili. Dve boli zničené vo vojnách, celkovo ich tak bolo sedem. Jedna slúži ako obecný úrad, ostatné sú v súčasnosti nevyužívané a sú v súkromnom vlastníctve. Obec patrí medzi tri na Slovensku s najväčším počtom kultúrnych pamiatok.