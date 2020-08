Spisovateľka Zuzana Štelbaská: Píšem, kým všetci spia

V Prešove je stále doma.

11. aug 2020 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Pochádza z Prešova a do šarišskej metropoly sa pravidelne vracia.

Býva neďaleko Bratislavy v dedine Vysoká pri Morave práve tam, kde sa toto leto premnožili komáre.

„Bola som ako dobrovoľník kontrolovať komárie liahniská. Nedoplatila som na komáre, ale skončila som na pohotovosti, lebo ma dobodali osy,“ prezradila spisovateľka Zuzana Štelbaská, ktorá má na svojom konte už jedenásť kníh pre deti.

Jej vlastné ratolesti trávili časť prázdnin v Prešove, kde sme sa so Zuzanou Štelbaskou stretli aj my.

Duchom v Prešove

„Chodievam sem pravidelne. Aj si všímam, ako sa mesto mení. Výklady na Hlavnej ulici sú pre mňa vždy sklamaním. No keď sa popozerám po budovách a ako je urobené centrum mesta, je to lepšie. Sledujem vývoj stromoradia, ako sa bude prestavovať Záhrada umenia, obchodné centrá… Všetko ma zaujíma. Odoberám regionálne noviny, som tu stále duchom prítomná,“ povedala spisovateľka a prekladateľka, pre ktorú je písanie kníh koníček. Živí ju televízia.

V nej strávila aj časy vrcholiacej prvej pandemickej vlny koronavírusu.

Dva týždne v karanténe boli maximum

„My z novinárskej brandže sme boli presne na opačnej strane. Nemali sme nič také ako lockdown. Dva týždne som bola doma na home office. A to najmä preto, že u nás v obci bol jeden nakazený a starosta nás poprosil o dobrovoľnú karanténu. Bola to nová skúsenosť, lebo predtým som tak dlho z domu nerobila,“ opísala svoje korona obdobie, ktoré bolo pre ňu poriadne pracovné.

„Po tých dvoch týždňoch som sa musela vrátiť do práce. Prišla požiadavka na dokument, na ktorom som sa podieľala ako dramaturgička a scenáristka. To nešlo robiť z domu. Potom som zistila, že všetkým to tak lepšie vyhovuje. Aj deti nemali chaos, či som doma, či nie.“

Ranné vtáča už odmala

Práci sa musí venovať naplno, rodine tiež, preto nás zaujímalo, kedy píše knihy.

