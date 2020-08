Obecné stavby v Zborove budujú za pomoci vlastného podniku

Zamestnáva sedem ľudí, časom by mal prijať ďalších.

9. aug 2020 o 13:45 TASR

ZBOROV. Obecný podnik v Zborove (okres Bardejov), ktorý zamestnáva v súčasnosti sedem ľudí, by mal časom prijať ďalších zamestnancov.

Podľa starostu obce Jána Šurkalu (nezávislý) chcú, aby nekvalifikovaní pracovníci získali zručnosti a zlepšili svoje sociálne postavenie.

Zamestnanci v súčasnosti pracujú na viacerých obecných stavbách.

„Niektoré veci dokončujú na zdravotnom stredisku. Máme schválenú dotáciu aj úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu 13 bytov bežného štandardu, ktoré majú vzniknúť v budove bývalého kina alebo v tom areáli. Na kontrole verejného obstarávania máme budovu materskej školy, novostavbu, ktorá by tiež mala byť realizovaná našou obecnou firmou," zhodnotil fungovanie podniku po dvoch mesiacoch Šurkala.

Zamestnanosť aj zisk

Obec vďaka vlastnému podniku získava podľa jeho slov to, že zvyšuje zamestnanosť miestnych.

Zároveň zisk zo zákaziek, ktorý by išiel súkromnej firme, ostáva v podniku, teda v obci, a je využitý na verejnoprospešné účely.

„Strojové vybavenie budeme nakupovať postupne vzhľadom na rozsah činnosti. Začíname relatívne v malom. Budeme pokračovať trošku vo väčšom, čiže to si bude tiež žiadať investície. Máme v pomerne dobrom stave rezervný fond obce, v ktorom je takmer 700 000 eur, ktoré môžeme použiť podľa nášho rozhodnutia, ako poslanci rozhodnú. Budeme sa snažiť, aby investície plynuli postupne, aby na seba zarábali, lebo je to sociálne podnikanie. Nemalo by však byť v strate, preto k tomu chceme pristupovať zodpovedne," vysvetlil Šurkala.

Ako povedal, výhodou podniku je, že popri kvalifikovaných zamestnancoch môžu získať zručnosti aj menej kvalifikovaní, ktorí sa chcú zamestnať a zlepšiť svoje postavenie, ako aj postavenie svojich rodín.

Obec má v súčasnosti viac ako 3500 obyvateľov.

Ročne hospodári s približne 2,5 miliónmi eur, z toho takmer polovica je rozpočet spojenej školy.