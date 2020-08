V židovskom suburbiu v Bardejove je 110-ročný kotol. Prešiel obnovou

Aj objekt chcú zrekonštruovať.

10. aug 2020 o 0:00 TASR

BARDEJOV. Približne 110 rokov starý kotol môžu vidieť návštevníci židovského suburbia v Bardejove.

Občianskemu združeniu Vita in suburbium sa ho podarilo zrekonštruovať do podoby, aby ho mohli obdivovať návštevníci.

Ako uviedol predseda združenia Pavol Hudák, v minulosti slúžil na výrobu pary a ohrev vody pre rituálne kúpele mikve i saunu, a časť teplej vody sa používala aj v bitúnku.

„Celý komplex suburbia sme rozdelili do troch častí. Najprístupnejšia časť vpredu je Pamätník holokaustu, potom je tu ďalších šesť budov. Táto časť by mala ukazovať nielen samotnú technickú výrobu, ale aj to, ako sa využívali tieto objekty, že tu napríklad boli verejné kúpele, sauna a rituálny bitúnok. Dokumentuje to zručnosť nielen židovského obyvateľstva, ale aj miestnych a košických remeselníkov," povedal Hudák.

Jeden z posledných

Kotol má podľa jeho slov asi 110 rokov a pochádza z produkcie Karola Poledniaka z Košíc, ktorého firma bola predchodcom Východoslovenských strojární.

„Je to jeden z posledných kotlov, ktorý môžeme takto verejnosti ukázať, a zároveň môžeme demonštrovať aj to, ako sa využívala voda. Ide o unikátne technické riešenie," skonštatoval Hudák.

Na rekonštrukciu kotla získalo OZ Vita in suburbium dotáciu vo výške 6000 eur od nadácie. Partnerom projektu bol Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR.

„Kotol sme zrekonštruovali vďaka spolupráci predovšetkým so študentmi z Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove, ktorí dodali pomocnú silu. Myslíme si, že mládež by mala participovať na obnove kultúrneho dedičstva. Ďalej to bolo pod vedením pamiatkarov, pretože je to národná kultúrna pamiatka, v spolupráci so Slovenským technickým múzeom v Košiciach a reštaurátorom Martinom Kutným," priblížil Hudák.

Objekt, v ktorom sa kotol nachádza, chcú zrekonštruovať. Mal by slúžiť ako viacúčelový priestor, v ktorom budú môcť návštevníci vidieť rôzne technické riešenia i zúčastniť sa rôznych prednášok a podobne.

Vynovený kotol. (zdroj: TASR/Maroš Černý)