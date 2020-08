Letné školy otvorili svoje brány aj na východe Slovenska

Deti sa budú učiť aj zabávať.

10. aug 2020 o 12:01 (aktualizované 10. aug 2020 o 12:34) TASR

PREŠOV, NOVOSAD. Na Základnej škole (ZŠ) Prostějovská v Prešove sa v pondelok začala Letná škola.

Prišlo do nej 36 žiakov nielen zo ZŠ Prostějovská, ale aj z ďalších štyroch prešovských základných škôl.

V prvom turnuse, ktorý potrvá päť dní, sú okrem ťažiskových predmetov matematika a slovenčina pripravené aj rôzne voľnočasové aktivity a výlety do okolia mesta Prešov.

V turnuse sú dve skupiny detí, mladších a starších žiakov.

Vzdelávanie bude mať zážitkový, hravý a tvorivý charakter.

Jeho cieľom je pomôcť vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach, ktoré vznikli, alebo sa prehĺbili v dôsledku koronakrízy.

Letná škola v Novosade

Letné školy otvorili aj v mnohých iných mestách a obciach, napríklad aj v obci Novosad v okrese Trebišov. Absolvuje ju 33 detí.

Ide hlavne o žiakov, ktorí v domácnosti počas pandémie nového koronavírusu nemali možnosť zapojiť sa do dištančnej výučby, povedal riaditeľ základnej školy s materskou školou Daniel Kenderka.

"Letnú školu sme sa pre našich žiakov rozhodli organizovať vzhľadom na situáciu, ktorá nastala pre Covid-19. Chceli sme, aby mali možnosť vyrovnať svoje rozdiely vo výchove a vzdelávaní," povedal.

Prvý turnus sa začal v pondelok.

Žiakov rozdelili do dvoch skupín, a to od 1. do 4. ročníka a od 5. do 7. ročníka.

Rezort školstva vyčlenil na projekt letných škôl 500 000 eur, pričom podporil 244 projektov.

