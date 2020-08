Lipčákovi futbal stále chutí. Pri premiére za Sabinov vychytal čisté konto

Do brány ma to stále láka, priznáva účastník OH v Sydney.

10. aug 2020 o 13:13 Daniel Dedina

| Registrovať Aby ste mohli odoberať príspevky tohto autora, musíte byť prihlásený: Prihlásiť

Martin Lipčák pri svojej premiére v drese Sabinova. (Zdroj: facebook MFK Slovan Sabinov)