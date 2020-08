V Bardejove ropu nenašli. Dôvod vydareného štartu je dobrá partia

Rozpočet znížili, orientujú sa aj na peniaze zo zväzu.

12. aug 2020 o 0:00 Daniel Dedina

BARDEJOV. Už po dvoch kolách novej sezóny trónia druholigovej tabuľke hlavní topfavoriti súťaže.

So štvorlístkom Podbrezová, Banská Bystrica, Skalica a FC Košice drží stopercentný krok aj tím, od ktorého sa to až tak nečakalo. Je ním Partizán Bardejov.

O nelichotivej finančnej situácii v bardejovskom futbale sa už toho popísalo dosť.

Ešte skraja letnej prípravy, keď Hornošarišania utŕžili v prípravnom dueli s FC Košice debakel 1:8 sa mnohí obávali, že mužstvo bude v sezóne fackovacím panákom.

V jej úvode je všetko inak.

Stále majú na čom pracovať

Bardejovčania najprv vyhrali v Poprade 3:1 a následne vďaka premenenej penalte Serečina zdolali aj Liptovský Mikuláš.

„Každý vstupuje do súťažného ročníka s tým, že chce vyhrávať. Nám sa to, chvalabohu, podarilo, aj keď herne to ešte nie je také ako by malo byť. Mužstvo sme vybudovali narýchlo, v závere prípravy. Súhra a kondícia niektorých hráčov ešte nie je v poriadku, na tom musíme tvrdo pracovať,“ nepodlieha prehnanej eufórii tréner Partizána Jozef Kukulský.

Šesťbodový vstup Hornošarišanov hreje aj z toho dôvodu, že z úvodných šiestich kôl sa doma predstavia len raz. Najbližšie hrajú v sobotu v Púchove.