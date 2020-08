Obmedzenia pre koronavírus rozšírili na celý Vranovský okres

Platia úplné zákazy, alebo obmedzenia hromadných akcií.

14. aug 2020 o 13:44 SITA

VRANOVA NAD TOPĽOU. Obmedzenie konania hromadných akcií v celom vranovskom regióne a ich zákaz v obciach, v ktorých sa nachádza najviac nakazených novým koronavírusom, je výsledkom piatkového rokovania krízového štábu v súvislosti s rastúcim počtom ochorení v okrese.

„Za posledné dva týždne prudko narástol počet pozitívne testovaných na Covid-19. Pozitívni pacienti sú z rôznych častí okresu, nevynímajúc mestá Vranov n/Topľou a Hanušovce, preto bolo potrebné pristúpiť k opatreniam na úrovni regiónu," vysvetlila hygienička Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou Ľudmila Rosiarová.

Úplný aj čiastočný zákaz

Ako uviedla, zákaz organizovania akcií sa rozšíril z mesta Vranov nad Topľou aj na Hanušovce nad Topľou a obce Soľ, Bystré a Babie.

V ostatných obciach regiónu je konanie hromadných podujatí obmedzené.

„Smú sa konať len tam, kde organizátori sú schopní dodržiavať opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri konaní týchto podujatí. Tam, kde nie sú schopní zabezpečiť dvojmetrové odstupy účastníkov a nosenie rúšok, dezinfekciu a všetko potrebné v súvislosti s konaním akcie, ako sú napríklad športové akcie, odporúčajú z nich vylúčiť divákov. Kultúrno-spoločenské akcie sú zakázané úplne," vysvetlila Rosiarová.

Obmedzenia sa týkajú hromadných akcií, na ktorých sa kumuluje väčší počet ľudí, s výnimkou svadieb.

„Kúpaliská sme neriešili, keďže nemáme otvorené žiadne kúpalisko. Na Domaši zmena nie je," dodala.

Opatrenia budú trvať dovtedy, kým sa situácia v súvislosti s ochorením Covid-19 v regióne nezlepší.

Desiatky nakazených

Podľa portálu korona.gov.sk je vo Vranovskom okrese k piatku 14. augusta pozitívne testovaných na koronavírus 50 ľudí.

Vo štvrtok pribudli traja nakazení, deň predtým ich bolo desať.

Ako priblížila Rosiarová, dvaja pacienti ležia na infekčnom oddelení michalovskej nemocnice. Ostatní mali len mierne príznaky alebo také, ktoré si nevyžadovali hospitalizáciu.

„Sú v domácej karanténne aj s rodinnými príslušníkmi a ich kontaktmi. Všetkých dávame do karantény, kým nemajú negatívne výsledky," zdôraznila Rosiarová.

K jednému pozitívnemu je to podľa nej niekedy aj sto ľudí.

Prenos z Česka a z okresu Prešov

V okrese majú jedno odberné miesto na testovanie na vírus SARS-CoV-2 vo Vranove nad Topľou.

„Doteraz sme testovali iba v utorky, tento týždeň sme testovali aj v stredu, ostatných posielame do Humenného a Michaloviec, keďže kontaktov je tak veľa, že Vranov by to nestíhal," skonštatovala Rosiarová.

Všetci pozitívne testovaní pri dohľadávaní kontaktov podľa nej bez problémov spolupracujú. Na základe doterajších zistení sú dva prípady importované z Českej republiky.

Ostatné súvisia skôr so situáciou v okrese Prešov, kde je celkovo sto pozitívne testovaných.

„Zhruba tri-štyri prípady nevieme dohľadať, lebo neboli v zahraničí a s Prešovom to epidemiologický súvis nemá," dodala regionálna hygienička.

Futbal preložili, rely obmedzili

V súvislosti s nariadením hygienikov už preložili víkendové treťoligové futbalové derby medzi Vranovom nad Topľou a Humenným predbežne na 1. september.

Opatrenia regionálnych hygienikov budú musieť rešpektovať napríklad aj organizátori Rally Vranov.

Podujatie plánované na 14. a 15. augusta sa podľa organizátorov uskutoční, no piatkový slávnostný štart plánovaný na 18.00 v centre mesta je zrušený.