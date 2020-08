Vranovčania sa po troch týždňoch dočkali teplej vody

Do konca roka ceny neporastú, neskôr áno.

17. aug 2020 o 13:33 SITA

VRANOV NAD TOPĽOU. Obyvateľom Vranova nad Topľou už postupne obnovujú dodávky teplej vody, bez ktorej ostalo v predchádzajúcich týždňoch približne 5 500 vranovských domácností.

Ako v pondelok informoval primátor mesta Ján Ragan (nezávislý), väčšinu bytov na teplú vodu opäť pripojili počas piatka a víkendu.

V priebehu pondelka a utorka pripoja zvyšné domácnosti.

„Dá sa povedať, že nastáva normálny stav,“ skonštatoval Ragan.

Od júla bez teplej vody

Dodávku teplej vody sa podarilo obnoviť po tom, čo nový nájomca tepelného hospodárstva, spoločnosť Cemed, s. r. o., Vranov nad Topľou, začala v piatok 14. augusta, po doručení povolenia na podnikanie v tepelnej energetike Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, so spúšťaním kotolní.

Tie vranovská spoločnosť prevzala po doterajšom správcovi, spoločnosti Team Energo, s. r. o., z Kokavy nad Rimavicou.

Mesto na základe predchádzajúceho uznesenia poslancov odstúpilo od zmluvy s touto spoločnosťou, ktorá mala problémy s platením za odobratý plyn a ďalšími záväzkami.

V dôsledku toho dodávateľ odpojil koncom júla 26 mestských kotolní od dodávok plynu.

Primátor zároveň zdôraznil, že na takúto situáciu na Slovensku nie sú samosprávy pripravené.

Problémom totiž podľa neho bolo dostať sa čo najskôr k mestskému majetku a ďalšie zákonné lehoty, ktoré bránili pružnejšiemu reagovaniu na vzniknutú situáciu.

„Bol to ojedinelý prípad, s ktorým sa bežne nestretávame. Legislatíva nie je pripravená. Je to poučenie, ktoré sme tlmočili ministerstvu hospodárstva a budeme tlmočiť ZMOS-u. Je potrebné zmeniť zákony v tej podobe, aby sa tento stav dal čo najskôr odstrániť,“ skonštatoval primátor.

Prevezmú pracovníkov

Ako dodal, mesto teraz s novým prevádzkovateľom pripraví tepelnú sústavu na zimnú sezónu.

Vyžiada si to aj investície vo výške niekoľkých desiatok tisíc eur.

Presnú sumu majú podľa konateľa spoločnosti Cemed Jozefa Mihalčina určiť revízne prehliadky.

„Koľko to bude stáť, budeme vedieť do konca týždňa, keď dostaneme posudky revíznych technikov na tlakové nádoby kotlov, elektriku a plyn. To budú zásadné stanoviská a poučenia pre nás, od čoho by sme sa mali odvíjať,“ skonštatoval Mihalčin s tým, že tlakové skúšky a skúšky kúrenia budú nasledovať v druhej polovici septembra.

„Následne sa môže začať vykurovacia sezóna. Zabezpečovať ju budeme s necelou dvadsiatkou pracovníkov, ktorí sa o tepelné hospodárstvo starali doteraz, a po neplnení záväzkov dali predchádzajúcemu správcovi výpovede. Sú na úrade práce a dnes (v pondelok, pozn, red.) podpisujeme dohody na dobu určitú. Následne k nám nastúpia do klasického pracovného pomeru,“ priblížil Mihalčin.

Cenu do konca roka nezvýšia

Zároveň potvrdil, že cena za teplo ostane pre Vranovčanov do konca roka nezmenená, v nasledujúcom roku ale určite porastie.

Nárast odhadol na maximálne 10 percent.

„Budeme sa musieť dostať do ceny, aby sme sa mohli dostať aj k rekonštrukciám, lebo keď to necháme v takomto stave, tak sa situácia môže zopakovať,“ upozornil Mihalčin s tým, že kotolne prebrali v dezolátnom stave.

„Aj napriek miernemu zvýšeniu v budúcom roku, bude cena tepla v porovnaní s ostatnými mestami stále nižšia. Čo bude v ďalších rokoch sa uvidí. Bude to závisieť od investícií, ceny plynu a ďalších faktorov,“ dodal primátor Ragan.