Šesť a pol tisíc obyvateľov a trikrát druhá liga. Štvrtý pokus by vraj bol iný

Lipany boli na Ružomberok pripravené.

19. aug 2020 o 0:00 Daniel Dedina

LIPANY. Mal to byť sviatok. Aj bude, len zatiaľ nevedno kedy.

Futbalistov Lipian čaká v Slovnaft Cupe ďalšia atraktívna konfrontácia so súperom z Fortuna ligy.

Po tom, čo v posledných štyroch sezónach trikrát čelili Žiline a raz Michalovciam si tentoraz zmerajú sily s Ružomberkom.

Duel je z utorka 18. októbra zatiaľ odložený na neurčito.

Avšak nielen na pohárové vystúpenia môžu byť v Lipanoch hrdí.

Práve futbal je výkladnou skriňou šesťapoltisícového mestečka na Šariši, odkiaľ vyšli mnohé hráčske i funkcionárske osobnosti.

Článok pokračuje pod video reklamou

Stačí spomenúť mená ako Stanislav Varga, Stanislav Angelovič, Adam Zreľák či Marián Ružbarský.

V histórii klubu sa vyníma hneď niekoľko druholigových sezón a čoskoro možno pribudne ďalšia.

Zhovárali sme sa s prezidentom ŠK Odeva Lipany Emilom Jackom, dlhoročným trénerom A-mužstva, ktorý po krátkej odmlke zasadol v klube na najvyššiu stoličku.

Pre pozitívny prípad koronavírusu v tábore Slovana Bratislava sú všetky tohtotýždňové zápasy fortunaligových celkov v Slovnaft Cupe odložené. Aj váš s Ružomberkom. Ako to vnímate?

„Všetci sme na to boli pripravení. Hráči, realizačný tím i z hľadiska materiálno-technického zabezpečenia. Dozvedeli sme sa to deň pred zápasom, zhruba o 16. hodine. Berieme to ako realitu a budeme očakávať od Slovenského futbalového zväzu informáciu o ďalšom termíne. Plagáty i vstupenky sú vytlačené, čo tiež niečo stojí, klub ako my sme sa na takýto zápas chceli svedomito pripraviť a aj sme sa pripravili.“

O duel by bol nepochybne veľký záujem zo strany fanúšikov. Vlani prišlo na Žilinu tisícpäťsto divákov, dva roky predtým takmer dvetisíc. Šli už lístky do obehu?

„Predpredaj sme neriešili. Chvalabohu, pretože by sme si tým ešte zhoršili situáciu. Mali sme vytlačených asi tisíc lístkov. Plus plagáty šli do celého regiónu, pretože o náš zápas bol veľký záujem a mali sme dohodu aj s mužstvami, ktoré hrajú pohár v stredu. Napríklad Sabinov čaká pekné derby s Tatranom Prešov. Všetko bolo pripravené, život však prináša nečakané zmeny, preto to treba brať pozitívne.“