V prešovskej záložni lúpil Košičan. Seniorku škrtil

Škodu na ukradnutých šperkoch vyčíslili na 15 000 eur.

19. aug 2020 o 12:27 Monika Almášiová

PREŠOV. Zo zločinu lúpeže obvinil vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prešove 21-ročného Miroslava z Košíc.

Mladík sa tohto závažného trestného činu dopustil 11. júna krátko po obede na Ulici M. Benku v Prešove.

„Miroslav vošiel do záložne, preskočil drevený pult so sklenenou zábranou a pristúpil k 74-ročnej pani so slovami, že ide o prepad. Mladík si pýtal zlato, pričom rukami chytil pani okolo krku a začal ju škrtiť. Žena sa obávala o svoj život i zdravie a preto páchateľovi povedala, aby si zobral, čo chce. Miroslav vzal rôzne zlaté šperky a odišiel z predajne preč," uviedla prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

Zranenia, ktoré utrpela napadnutá žena, si vyžiadali lekárske ošetrenie.

Vlastník záložne škodu na ukradnutých šperkoch vyčíslil na 15 000 eur.

„Ak sa obvinenému vina preukáže, hrozí mu podľa zákona trest odňatia slobody na sedem až dvanásť rokov," doplnila Ligdayová.

