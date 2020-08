Apartmánové byty a bazény. Tak chcú zmeniť socialistické stavby na Domaši

Kedysi vychýrené hotely chátrajú.

24. aug 2020 o 0:00 Michal Frank

BŽANY. Rekreačná oblasť Valkov pri vodnej nádrži Domaša praská v lete vo švíkoch.

O ubytovanie pri Domaši je túto sezónu väčší záujem, než sú súčasné ubytovacie kapacity.

Na Valkove sa nachádza aj viacero objektov, ktoré boli postavené ešte za socializmu a dnes sú pusté. Kedysi dokázali pojať desiatky rekreantov.

Zanedbané niekdajšie perly

Okrem menších priestorov je to najmä bývalý hotel SZM (Socialistického zväzu mládeže) či hotelový komplex, ktorý pôvodne patril spoločnosti Tesla Stropkov.

Hotel SZM bol v deväťdesiatych rokoch známy ako LiLe, pričom za skratkou „Le“ sa malo ukrývať priezvisko vtedajšieho šéfa Slovenskej informačnej služby Ivana Lexu. Istý čas sa volal aj hotel Pláž. Bol obľúbeným miestom aj pre turistov z Poľska.

V roku 2002 sa komplex dostal do majetku Prešovskej univerzity (PU) v Prešove za vtedajších osem miliónov korún. V tom čase už hotel nefungoval.

Jednu časť PU opravila a využívala ako edukačné stredisko. Potom sa ho univerzita pokúšala viackrát predať formou obchodnej verejnej súťaže. Podarilo sa to až na niekoľký pokus, v súčasnosti je celý objekt v súkromných rukách.

Ešte v deväťdesiatych rokoch fungoval aj turistický hotel Tesla Stropkov. Neskôr sa jeho prevádzka skončila a spoločnosť celý objekt predala.

Aké plány s týmito niekdajšími perlami Valkova majú ich majitelia?

Starosta: Obec to ovplyvniť nevie

„Problém je v peniazoch,“ hovorí Ladislav Vrabeľ (nezávislý), starosta obce Bžany v Stropkovskom okrese, pod ktorú spadá rekreačná oblasť Valkov i priľahlá Tíšava.

„Majiteľov by som najradšej vyzval, nech to predajú, ak na to nemajú, alebo nech si vezmú úver a nech to robia,“ vraví s tým, že obec to ovplyvniť nevie.

