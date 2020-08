Testy posádky lode Bohemia na Covid-19 sú negatívne, na Domaši obnovia plavby

Preverili dokopy sedem ľudí.

21. aug 2020 o 14:42 Michal Ivan

KVAKOVCE. Pracovníkovi strojovne na výletnej lodi Bohemia, ktorý bol v práci naposledy vo štvrtok 13. augusta, vo štvrtok diagnostikovali Covid-19.

V posledných dňoch navštívil aj viaceré ambulancie v rámci predoperačných vyšetrení, takže ochorenie mohol získať aj na inom mieste.

Z dôvodu bezpečnosti a prevencie pred prípadným šírením ochorenia však prevádzkovateľ lode zrušil ďalšie plavby a nechal otestovať zvyšnú časť posádky.

Testy sú negatívne, obnovia plavby

„Aj keď všetci zamestnanci plavidla dodržiavali prísne protiepidemiologické opatrenia, obec Kvakovce zvolila zodpovedný prístup a pre istotu všetky plavby pozastavila až do odvolania, kým nebudú otestovaní všetci pracovníci plavidla aj obslužný personál,“ informoval starosta obce Kvakovce Radovan Kapraľ (nezávislý).

Test už absolvoval aj on spolu s personálom lode a osobami, ktoré s ním boli v bližšom kontakte, ako i ľudia, ktorí s infikovaným prišli do styku.

Testy všetkých siedmich ľudí boli v piatok negatívne.

Na Domaši plánujú preto obnoviť okružné plavby loďou a komunikujú aj s hygienou.

„Zatiaľ sa radíme, lebo to nie je jednoduché. Aktuálne plánujeme sprísniť opatrenia a rozmýšľame o tom, že by personál posádky bol eliminovaný od cestujúcich. Nevieme ako presne ďalej, lebo sme doposiaľ boli vystrašení z celej situácie. Chceli by sme byť však opatrní a radíme sa, ako budeme pokračovať,“ dodal Kapraľ.

Plavby chcú obnoviť čím skôr, loď by mohla začať premávať pravdepodobne už v sobotu.

Budú na nej aj naďalej platiť hygienické opatrenia.

„Celé leto sme dezinfikovali loď, pri vstupe si ľudia dezinfikovali ruky a nariadené boli aj rúška. Tie sme nakúpili aj navyše. Ak by ho niekto z cestujúcich nemal, tak im ho vieme poskytnúť,“ uzavrel Kapraľ.