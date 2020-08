Integrovanú dopravu na východe by chceli spustiť vo februári

Bude to však závisieť od dohody dopravcov.

25. aug 2020 o 14:47 TASR

PREŠOV. O príprave spustenia Integrovaného dopravného systému (IDS) Východ a aktuálnych krokoch informovali v pondelok prešovských krajských poslancov zástupcovia spoločnosti, ktorá má systém na starosti.

Podľa konateľa spoločnosti IDS Východ Milana Škorupu by ho chceli spustiť od februára 2021, je to však termín, ktorý nie je možné zaručiť a bude závisieť okrem iného aj od dohody dopravcov.

„Najhorúcejšou aktivitou je jednoznačne príprava zónovej tarify, teda tarify pre IDS, ktorej architektúra zohľadňuje všetky špecifiká autobusovej, železničnej a mestskej hromadnej dopravy. Je to základný, nevyhnutný predpoklad pre tvorbu akéhokoľvek IDS," povedal Škorupa s tým, že v súčasnosti prebieha proces jej postupného dolaďovania.

„Veríme, že v blízkej dobe aj testovania v prevádzke a postupnej implementácie. My máme za cieľ spustiť to od februára 2021, ale je to termín, ktorý momentálne nie je možné zaručiť a vyžaduje spoluprácu napríklad všetkých zmluvných dopravcov Prešovského a Košického samosprávneho kraja (KSK)," skonštatoval Škorupa.

Ako to má fungovať

Cieľom systému podľa jeho slov je, aby si cestujúci kúpil jeden lístok bez ohľadu na to, aké druhy dopravy použije na svojej trase a či prestúpi raz alebo dva razy.

Rovnako to bude s mesačným cestovným lístkom pre dané zóny alebo celé územie východného Slovenska a cestujúci s ním bude môcť jazdiť neobmedzene.

„Predpokladáme, že takým najpopulárnejším produktom z časových predplatných lístkov budú zónové mesačníky. Kúpim si cestovný lístok na nejaké tri zóny, ktoré sú pre mňa najzaujímavejšie, a v rámci nich jazdím neobmedzene, čo sa týka počtu jázd, smerov jázd a podobne. Je to vlastne produkt na zvýhodňovanie pravidelných cestujúcich, čiže touto cestou chceme ísť," vysvetlil Škorupa.

Podľa jeho slov sú organizáciou, ktorá vytvára odborné návrhy, ich implementácia však nezávisí od nich.

„Ide o súhru s objednávateľmi verejnej dopravy a predovšetkým s dopravcami. Týchto inštitúcií je pomerne dosť a teda čokoľvek momentálne sľubovať je v tomto čase náročné," dodal Škorupa.

Založenie organizácie pripravovaného integrovaného dopravného systému Košického a Prešovského kraja, obchodnej spoločnosti IDS Východ, s. r. o., schválili minulý rok v auguste košickí a prešovskí krajskí poslanci.

Rovnako vlani došlo aj k zjednoteniu tarify a prepravných poriadkov v prímestskej autobusovej doprave na území obidvoch krajov.