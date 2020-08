Testy u obyvateľov vranovskej bytovky vyšli negatívne

Mesto v prijatých opatreniach pokračuje aj naďalej.

25. aug 2020 o 18:47 Daniela Marcinová

VRANOV NAD TOPĽOU. Výsledky hromadného testovania obyvateľov vranovskej bytovky, ktoré sa uskutočnilo počas pondelka, sú už známe.

Zo 71 odobraných vzoriek je 70 negatívnych.

Potvrdila to regionálna hygienička Ľudmila Rosiarová s tým, že na výsledok poslednej z nich sa ešte čaká.

Rosiarová: Zvládlo sa to dobre

Hromadné testovanie prebehlo po tom, čo bol jeden z obyvateľov bytového domu v sobotu pozitívne testovaný na Covid-19.

Keďže ide o budovu, v ktorej žije väčšia koncentrácia ľudí, mesto Vranov nad Topľou prijalo po pondelňajšom zasadnutí krízového štábu zvláštne opatrenia.

Regionálna hygienička hodnotí priebeh testovania pozitívne.

“Na to, že sa to organizovalo tak narýchlo, neplánovane, sa to zvládlo veľmi dobre. Sem-tam boli nejaké emócie a výhrady zo strany obyvateľov, ale tí koordinátori z komunitných centier to veľmi pekne zvládli,” uznala Rosiarová dobrú spoluprácu pri odbere.

Závery ešte nerobia

Týmto testovaním sa však odber vzoriek neskončil.

Ako Rosiarová uviedla, počas utorka bolo odobratých ďalších približne 20 až 25 vzoriek od blízkych kontaktov nakazeného obyvateľa bytovky, ktorí žijú mimo spomínanej budovy.

Okrem iného tam patria aj jeho kontakty z práce.

Výsledky týchto testov by mali byť známe v stredu poobede.

“Celkový záver, ako sa rozšíril Covid-19 vďaka tomuto jednému pozitívnemu, ešte nevieme. Ale potešujúce je to, že v tej bytovke sa zdá, že je pozitívny iba on,” priblížila s tým, že dokonca ani jeho stará mama a teta, s ktorou žije v jednom byte, zatiaľ pozitívne nie sú.

Aj naďalej však zostávajú v karanténe.

“Tie blízke kontakty budú testované ešte raz,” upresnila regionálna hygienička.

Len vyše 70 testov

Podľa medializovaných informácií mali byť vzorky odobrané dohromady 140 obyvateľom.

Ich polovičný počet zdôvodnila Rosiarová tým, že čísla im dalo mesto narýchlo, aby sa mohli pripraviť na testovanie.

Niektorí ľudia zo zoznamu však v bytovke už nebývajú alebo sa v nej v tomto čase nezdržiavajú.

Netestovali sa ani deti do troch rokov.

“Keby v niektorej rodine vyšlo, že je niekto pozitívny, tak by sa testovali aj ich deti. Ale v tých rodinách, čo s ním nemajú blízky kontakt, že tam len bývajú, sme deti do troch rokov netestovali,” vysvetlila Rosiarová.

Pre obyvateľov, ktorým vzorky na Covid-19 vyšli v utorok negatívne a s nakazeným neprišli do priameho kontaktu, sa týmto karanténa končí.

V opatreniach pokračujú aj naďalej

Primátora mesta Jána Ragana (nezávislý) výsledky potešili.

“Som rád, že sme toto testovanie zrealizovali veľmi rýchlo, že sme sa uistili v tom, že prenos sa zastavil a že sa nám tam nešíri,” povedal.

Primátor ďalej potvrdil, že obmedzenia týkajúce sa pohybu osôb z bytového domu budú mierne uvoľnené.

“My sme tento priestor mali vyčlenený, mali sme ho doslova opáskovaný a obmedzili sme pohyb všetkých. Teraz budeme strážiť, aby dodržiavali karanténu tí, ktorí boli v bezprostrednom kontakte.”

Mesto plánuje v prijatých opatreniach pokračovať aj naďalej.

“Budeme tieto priestory ďalej dezinfikovať, pretože sú to mestské priestory a pokúsime sa vytypovať ďalších občanov, ktorých bude treba pretestovať, pretože tým chránime ďalších obyvateľov mesta. Čím viac ľudí z rizikových kategórií otestujeme, tým väčšia prevencia je to pre ostatných obyvateľov mesta. Takže určite budeme prijímať ďalšie opatrenia a v úzkom kontakte s Úradom verejného zdravotníctva, s nemocnicou, hasičmi budeme v týchto mimoriadnych opatreniach pokračovať.”

Hromadné testovanie v pláne zatiaľ nie je, primátor chce pristúpiť k jednotlivým odberom.