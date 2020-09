Prvý deň školákov v Prešove: Ak sa kúpi pekné rúško, problém nie je

Nájdu sa aj odporcovia.

2. sep 2020 o 10:42 Michal Ivan

PREŠOV. Školy otvorili svoje brány po druhýkrát v tomto roku.

Kým prvého júna bol návrat detí do materských škôl a pre žiakov prvého až piateho ročníka dobrovoľný, od druhého septembra už museli do škôl nastúpiť všetci školopovinní.

Väčšina rodičov s deťmi problémy s opatreniami nemali, no našli sa aj odporcovia.

Deti to pár týždňov zvládnu

Viaceré školy v Prešove otvorili pre žiakov oddelené vstupy pre jednotlivé triedy, aby sa minimalizoval stret detí na chodbách.

Merala sa teplota, dezinfikovali ruky a pre žiakov druhého stupňa je povinné nosenie rúšok nielen na chodbách, ale v priebehu prvých dvoch týždňov aj počas vyučovania v triede.

Žiaci prvého stupňa majú rúška v triede len odporúčané.

Väčšina rodičov a detí zo Sídliska III s nariadenými opatreniami nemala problém a rúška budú nosiť aj žiaci prvého stupňa.

„Syn bude teraz tretiak a opatrenia sú v poriadku. Syn si zvykol, nerobí nám problém nosiť rúško, aj keď nie je povinné na prvom stupni. Sú síce iba dvanásti v triede, ale uvidíme, ako to bude. Prvé dva týždne by sme mali zvládnuť bez problémov. Aj čo som sa rozprávala s ostatnými rodičmi, žiaden problém nemajú,“ povedala nám Jana Markušová.

Všetci žiaci pred dvoma základnými školami a materskou školou na konci Sídliska III mali v rukách dokumenty, ktoré bolo potrebné odovzdať pri vstupe do školy.

V nich bol vyplnený zdravotný dotazník, že žiak nebol počas uplynulých dvoch týždňov v zahraničí alebo na hromadnom podujatí, a vyhlásenie zákonného zástupcu, že dieťa neprejavuje príznaky ochorenia.

Ak sa kúpi pekné rúško, problém nie je

Niektoré deti s nosením rúška problém nemajú, dokonca upozorňujú svojich rodičov.

„Nemáme žiadne problémy. Moja dcéra má päť rokov a rúško nosí bez problémov. V škôlke nemusia mať rúška, takže to zvláda. Dokonca ma dcéra napomína, že je potrebné si nasadiť rúško. Nijako nás to neobmedzuje,“ povedala Michaela Čikeš s dcérou Natáliou.

Aj keď u niektorých rodičov sú menšie obavy z novej situácie, veria, že to ich deti zvládnu.

„My máme predškoláčku a ide prvý deň do škôlky, takže sa trošku obávame, aké to bude, ale tešíme sa. Myslím, že deti to zvládnu, ony sa vedia rýchlo prispôsobiť a zvládnu to najlepšie z nás všetkých. S nosením rúšok nemáme problém. Keď kúpime pekné rúško, tak sa teší,“ povedala mama škôlkarky Rebeky.

Prvé dva týždne by to mali žiaci podľa väčšiny rodičov zvládnuť.

Dlhšie obdobie nosenia rúšok v škole počas vyučovania si však už veľmi predstaviť nevedia.

„Máme dobré rúško, takže s nosením nemá problém. Ide do piateho ročníka, tam je to aj povinné. Nosenie nie je príjemné, keď má byť celý deň v rúšku, ale keď sa to týka iba dvoch týždňov, tak je to v poriadku,“ povedala Henrieta Tvarušková so synom Petrom.

Opatrenia podporujú

„Opatrenia uznávam. Na to sú infektológovia, ktorí sú študovaní. Keď si myslia, že to má pozitívny efekt, tak jednoznačne sme za opatrenia. Moje deti majú desať a osem rokov, takže sú na prvom stupni. Aj keď to nie je povinné, rúška nosiť budú,“ povedal Miroslav Michalko s dcérou Emou a synom Matejom.

„Nemáme s tým žiaden problém, práveže som za opatrenia a hlavne počas prvých dvoch týždňov. Obávam sa, že nákaza sa môže šíriť. Zvlášť sa obávam toho prvého obdobia, lebo nemyslím si, že všetci boli zodpovední a sedeli doma. Preto som aj za tie bezpečnostné opatrenia aspoň teraz,“ povedala mama Zarky, ktorá ide do druhého ročníka a problém nosiť rúško nemá.

Nosenie rúšok nevítajú všetci

Okrem pozitívnych reakcií sa však objavili aj rodičia, ktorým opatrenia v deň nástupu do materskej školy prekážali.

„Je to normálne? Nemôžem s ním ísť ani do šatne a uložiť veci do skrinky. Komédia pre nič. Nebudú mať normálne detstvo. Dúfam, že nebudú musieť nosiť rúška aj v triede, ja by som ich nedala a som proti. Taktiež sme vypĺňali plno papierov, ktoré sú nanič. Aj keby niekto nejakú chorobu mal, papier ho nezachráni, je to byrokracia. Som rázne proti tejto komédii,“ povedala rozrušená Eva Černáková, ktorú nepustili do budovy materskej školy.

Očakávala, že rodičov škôlkarov pustia aspoň do šatne, aby im prichystali všetky veci.

Černáková má tri deti, jeden syn ide do druhého ročníka a dvojičky sú predškoláci.

Proti noseniu rúšok je kvôli zdravotným dôvodom svojich detí.

„Jeden je alergik, druhý syn je astmatik. Aj keby neboli. Jeden deň mal syn v škole rúško, lebo nevedel, že si ho môže dať dole, a prišiel domov celý vysypaný až po oči. Mal drobné vyrážky, ktoré ho svrbeli. Určite to škodí,“ dodáva Černáková.

Podľa nej sú opatrenia a celá situácia pre deti stresujúce.

Semafor pre školy

Výdaj obedov má prebiehať na školách podľa časového rozvrhu pre jednotlivé triedy pri dodržaní hygienicko-epidemiologických opatrení.

Pri zhoršenej situácii nechce Ministerstvo školstva SR plošné zatváranie škôl, ale situácia sa bude vyhodnocovať individuálne podľa regiónov.

Preto vytvorili manuál, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky pre všetky typy škôl.

Zelená fáza predstavuje stav, kedy škola nemá žiadneho podozrivého ani pozitívneho žiaka či pedagóga.

Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má škola podozrivého žiaka alebo zamestnanca.

Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade niekoľkých potvrdených prípadov u žiakov alebo pedagóga.

„Školy v zelenej fáze budú fungovať v štandardnom režime. Tie, v ktorých sa objaví podozrenie, budú musieť dodržiavať prísnejšie hygienické opatrenia. Žiaci zo škôl s červeným označením sa budú vzdelávať dištančne,“ vysvetlil minister školstva Branislav Gröhling (SaS).