Dva roky učila rómske deti: Stále vzdelávame spôsobom spred štyridsiatich rokov

Skostnatenosť a malá inovatívnosť vládnu v školstve.

3. sep 2020 o 0:00 Lenka Haniková

DANIELA SOCHOROVÁ má 26 rokov, pochádza z Predajnej. Študovala učiteľstvo matematiky a anglického jazyka v Košiciach. Popri štúdiu spoluorganizovala matematický krúžok pre žiakov z málo podnetného prostredia. V rámci krúžku robila výskum o rozvoji algoritmického myslenia. Výsledky pozorovania využila pri tvorbe svojej diplomovej práce. Posledné dva roky učila matematiku, anglický jazyk a kreatívne čítanie na Základnej škole v Terni v Prešovskom okrese cez program Teach for Slovakia. Účastníci programu učia dva roky na základných školách po celom Slovensku prevažne deti zo znevýhodneného a slabšieho sociálneho prostredia. Do projektu sa zapájajú absolventi vysokých škôl všetkých odborov.

Článok pokračuje pod video reklamou

S učením končíš v auguste, toto leto si bola ešte oficiálne učiteľka. Aké si mala prázdniny?

- Neboli to veľmi prázdninové prázdniny. Hľadala som si prácu a sťahovala sa. Ale stihla som si aj oddýchnuť.

Takže si počas leta už vôbec nechodila do školy, ani si neučila?

- V škole sme boli ešte na začiatku júla. Potom som zo školy odišla a celé leto som bola mimo, vrátili sme sa až na posledný augustový týždeň. Odovzdávala som veci novej kolegyni, ktorá po mne preberá miesto.

S učením úplne končíš, alebo sa tvoja nová práca týka učenia?

- Nebudem učiť, aj keď som si našla prácu, ktorá sa zaoberá školstvom. Mala by som nastúpiť na analytickú pozíciu v oblasti školstva na Inštitúte finančnej politiky.

Nie je ti ľúto, že už nebudeš učiť?

- Učenie mi chýbať bude. Teraz som si však cielene hľadala prácu, ktorá nebude učiteľská. Zdalo sa mi, že bude dobré skúsiť niečo iné. Neznamená to, že sa k učiteľstvu nechcem vrátiť, práve naopak, za katedrou ešte takmer určite skončím.

V programe si pôsobila na Základnej škole v Terni. Prečo si sa rozhodla ísť práve tam?

- Nie je úplne len na mne, kam sa v rámci programu dostanem. Ako účastníci si môžeme zadávať preferencie na región a predmety, ktoré chceme učiť. Bolo mi jedno, do ktorého regiónu pôjdem. Mala som však silnú preferenciu učiť matematiku s angličtinou, keďže som to vyštudovala. Takisto aj riaditelia škôl, ktoré sú zapojené v programe, si dávajú preferencie na predmety, ktoré od účastníkov požadujú.

Akú triedu si učila?

- Počas tých dvoch rokov sa to menilo. Teraz som bola triedna šiestakom a učila som šiestakov, siedmakov a ôsmakov angličtinu a matematiku. Rok predtým som tiež učila primárne na druhom stupni siedmakov, ôsmakov a deviatakov. Nejaké hodiny som mala aj s deťmi na prvom stupni.

Aké deti si učila?

- Tiež je to rôzne. Triedna šiestakom som bola v čisto rómskej triede, kde bolo 14 detí. Škola v Terni je zmiešaná, sú tam aj rómske aj nerómske deti, deti priamo z Terne aj tie, ktoré dochádzajú. Niektoré triedy sú zmiešané, niektoré čisto rómske.

Posledný polrok ti do učenia vstúpila pandémia. Si z toho sklamaná, alebo to bola skôr výzva?

- Jednoznačne to bola výzva, ale bolo tam aj veľa sklamaní. Bol to môj posledný polrok na škole a mala som dosť veľa plánov, na ktoré som sa s deťmi tešila. Chceli sme ísť na výlet do Bratislavy a organizovať deň Rómov. Bola to však aj výzva ako učiť deti cez internet. S tým sa asi stretli všetci učitelia. Navyše sme mali veľmi veľa detí, ktoré nemali prístup na internet alebo nemali dobré technologické možnosti. Museli sme byť kreatívni.

Ako ste to zvládli?

- Triedy, kde mali prístup na internet, sme vyučovali online. Tam, kde prístup na internet nebol, sme posielali pracovné listy. Išlo najmä o deti z osady. Pracovné listy sa k nim dostali cez terénneho pracovníka a komunitné centrum ich distribuovalo ďalej do rodín. Následne ich aj zbierali a posielali nám naspäť na opravu.

Deti pracovné listy vypracovávali alebo ich ignorovali? Pretože cez pandémiu bolo bežné aj u detí, ktoré majú prístup na internet, že sa na online hodiny nepripájali.