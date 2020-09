Ochotníci patria k Tulčíku. Odohrali vyše sto hier, tradícia má dlhé roky

Ľudia v obci divadlo berú za svoje.

TULČÍK. Celkovo 115 divadelných hier odohrali počas 93-ročnej histórie členovia Tulčíckeho ochotníckeho divadla (TOD).

Podľa záznamov v obecnej kronike sa s prvou hrou predstavili v roku 1927, avšak jej názov sa nezachoval.

"Činnosť divadla pokračovala ďalej a z roku 1932 je zachovaný diplom, kde naši Tulčícki ochotníci vyhrali myslím prvé miesto v súťaži ochotníckych divadiel v Prešove. Boli pauzy vo fungovaní divadla vo vojnovom a medzivojnovom období, a po Nežnej revolúcii od roku 1989 až do roku 2003. Potom sa ho podarilo obnoviť a od roku 2009 sme občianskym združením. Nestorom TOD bol mnoho rokov Ján Drabiščák, ktorý režíroval až 55 hier. Súčasným režisérom je Vladimír Greif," povedala predsedníčka TOD Božena Horvátová s tým, že v minulosti si ochotníci vyberali hry s dedinskou tematikou.

Problém s motiváciou nemajú

V súčasnosti má divadlo približne 30 členov vrátane šepkárov, kulisárov a rôznych nadšencov, ktorí im pomáhajú.

"Od roku 2009 sme nacvičili desať divadelných hier. Počítam aj hru Lekárske tajomstvo, ktorá mala mať premiéru na Veľkú noc. Začneme obnovovať nácviky od septembra a možno na Vianoce alebo na Nový rok bude premiéra, keď nám do toho nič nepríde," prezradila Horvátová.

Problém motivovať ľudí, aby prišli hrať do divadla, podľa jej slov nie je.

"Už sa nám aj stalo, že niekto bol urazený, lebo ho neoslovili na hranie," priblížila predsedníčka TOD.

Dlhoroční ochotníci

Spomína si aj na kurióznu situáciu počas hry Ženský zákon.

"Deň pred premiérou som si vyvrtla členok tak, že som nemohla ani chodiť. Statočne som to odohrala. Režisér mi stále hovoril, že hrám starú ženu a nakoniec som ju nakoniec hrala," povedala s úsmevom Horvátová.

"Začiatky môjho ochotníckeho pôsobenia sa datujú do skorých žiackych rokov. V roku 1964, keď som mal desať rokov, sme s pani učiteľkou Gabrielou Drabiščákovou začali nacvičovať prvé naše detské predstavenie. Bolo to predstavenie Trpaslík Nosaľko, potom to boli ďalšie detské predstavenia a v roku 1970 sme hrali ako študenti Dobrodružstvo pri obžinkách," povedal člen ochotníckeho divadla Jozef Frimer.

S menšími pauzami súvisiacimi so štúdiom a prácou sa ochotníčeniu venuje dodnes.

Profesionálnu ponuku neprijal

Jeden z členov divadla, Stanislav Bilka, dostal v 70. rokoch minulého storočia ponuku z Divadla Jonáša Záborského v Prešove, ktorú však podľa Frimera neprijal s tým, že v Tulčíku sa ako herec cíti lepšie.

Martin Klempay je riaditeľom Základnej školy v Raslaviciach a zároveň účinkuje v TOD. Keď ho v roku 2008 oslovili na spoluprácu, ani chvíľu neváhal.

"Je tu skvelá partia ľudí, od najstarších, možno sedemdesiatnikov cez šesťdesiatnikov, až po tých, ktorí už môžem povedať, že sú mojimi žiakmi zo základnej školy. Je to úžasné, že v dnešnej dobe, keď tých lákadiel majú najmä mladí ľudia množstvo, tak sa ešte dokážu primäť k tomu, aby prišli a chvíľu venovali svoj čas takejto kultúrnej zábavke," dodal Klempay.