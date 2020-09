Nad Stropkovom stavajú vyhliadkovú vežu. Bude už druhá

Stavba na vrchu Ščob má byť hotová v septembri, pribudne aj infocentrum.

5. sep 2020 o 13:53 TASR

STROPKOV. Do konca septembra plánuje stropkovská radnica dokončiť vyhliadkovú vežu na vrchu Ščob.

Zároveň opravuje turistickú chatu v areáli pod vlekom, kde má vzniknúť Turistické informačné centrum.

Druhá vyhliadková veža

Budovanie veže a altánku pri nej je súčasťou eurofondového cezhraničného projektu s poľským mestom Korczyna.

"V rámci projektu sa v súčasnosti stavia vyhliadková veža nad mestom a oddychový altánok. Celkové náklady presiahnu 49 000 eur a do konca septembra by mala byť veža hotová," uviedol hovorca mesta Stropkov Peter Novák.

Vyhliadková veža bude stáť na západnej strane vrchu Ščob.

"Dostupná bude z obce Šandal a takisto cez les z areálu Pod vlekom, ktorý miestni dobre poznajú. Pôjde už o druhú vyhliadkovú vežu. Prvá je na východ od mesta na kopci Ščerbovka. V okolí mesta budú k dispozícii dve vyhliadkové veže s tým, že ponúknu krásne výhľady na Ondavskú vrchovinu," povedal Novák.

Infocentrum v opravenej chate

V rámci projektu aj čiastočne opravujú turistickú chatu v areáli Pod vlekom, kde by malo vzniknúť spomenuté Turistické informačné centrum.

"Stavia Mestský podnik Služba a celkové náklady sú 63 000 eur. Na jeseň by malo byť turisticko-informačné centrum v prevádzke. Návštevníci tam nájdu komplexné informácie o regióne. Budú tam propagačné materiály, vzniká tam aj nová letná terasa. Budeme hľadať možnosti, ako to prevádzkovať, aký režim tam zvoliť, aby to bolo dostupné širokej verejnosti," dodal Novák.