Na základnej škole v Prešove sú nakazené dve učiteľky, otestujú aj žiakov

ZŠ Mirka Nešpora ostáva zatvorená minimálne do utorka.

7. sep 2020 o 17:37 Michal Ivan

PREŠOV. Len dva dni po otvorení nového školského roka musela jedna z prešovských škôl zatvoriť svoje brány.

Pozitívny test na Covid-19 mala jedna z učiteliek Základnej školy (ZŠ) Mirka Nešpora 2.

V piatok prebehlo testovanie učiteľov a pozitívny test mala aj ďalšia učiteľka zo spoločného kabinetu.

Nakazené sú dve učiteľky

Riaditeľstvo ZŠ ešte minulý týždeň oznámilo, že v piatok a v pondelok udeľuje riaditeľské voľno.

Dôvodom zatvorenia bolo, že u jedného z pedagogických zamestnancov školy bolo potvrdené ochorenie Covid-19.

Ako ešte minulý týždeň informovalo mesto, učiteľka do kontaktu so žiakmi neprišla a na pracovisku sa nachádzala len v čase príprav nového školského roka od 24. do 28. augusta.

Minulý piatok boli preto testovaní všetci zamestnanci školy.

Zistený však bol pozitívny prípad aj u ďalšieho pedagóga.

Má ísť o učiteľku, ktorá má s prvou pozitívne testovanou učiteľkou spoločný kabinet.

Rovnako bola aj triednou učiteľkou a do kontaktu prišla aj so žiakmi.

„Žiaci, ktorí boli s pani učiteľkou, budú testovaní v piatok 11. septembra. Oslovení budú regionálnym úradom, my sme rodičom posielali oznam,“ povedal riaditeľ školy Jaroslav Bizub.

Škola ostane zatiaľ zatvorená

O situácii na škole rozhodoval krízový štáb v pondelok.

Riaditeľ a ani rodičia celý deň nevedeli, či škola v utorok otvorí svoje brány.

Hygienici prišli až podvečer s verdiktom o ďalšom postupe a potrebných opatreniach.

Škola napokon ostane zatvorená minimálne aj v utorok a riaditeľ vyhlásil na tento deň riaditeľské voľno.

Škola dodržiava všetky nariadené hygienické opatrenia.