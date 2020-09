Na Domaši nacvičovali evakuáciu horiacej lode Bohemia

Ako prebiehala záchranná akcia. Pozrite si fotografie.

8. sep 2020 o 16:34 Michal Frank

HOLČÍKOVCE. Čo robiť v prípade, že by začala horieť strojovňa výletnej lode Bohemia na vodnej nádrži Domaša.

Takúto simuláciu pripravili v utorok hasičské a záchranárske zložky na Domaši.

Taktické cvičenie sa konalo uprostred vodnej nádrže Veľká Domaša.

Východiskovým bodom nebol prístav na Dobrej, ale rekreačná oblasť Eva, spadajúca pod obec Holčíkovce vo Vranovskom okrese.

Požiar lode, zranení, topiaci sa

Záchranné zložky simulovali nasledujúcu situáciu: Loď sa dostala do stavu, že nie je ovládateľná. Motor nebeží, teda ani čerpadlá na hasenie. Požiar sa rozvíja. Ľudia skáču do vody. Niektorí ostávajú na lodi. Zranení, alebo takí, čo nedokážu skočiť, opustiť toto plavidlo.

Súvisiaci článok Loď Bohemia na Domaši prilákala aj herca Ľuba Pauloviča. Pozrite si jej prvú plavbu Čítajte

„Je to taktické cvičenie, teda prioritou pre nás je nacvičiť si proces a samotné činnosti, aby hasiči boli pripravení na to, čo ich čaká na tejto lodi. Aké podmienky, ako sa vedia dostať na loď, ako narábať so zranenými osobami a ich samotná záchrana z vodnej hladiny,“ opisuje situáciu krajský hovorca Hasičského a záchranného zboru v Prešove Peter Kovalík.

„Zamerané to bolo na evakuáciu ľudí z lode, na záchranu ľudí z vodnej hladiny a samozrejme aj na záchranu a likvidáciu požiaru, ktorý na tejto lodi vznikol.“

Posádka je vyškolená

Výletná loď Bohemia brázdi hladinu Domaše druhú sezónu. Jej kapitán Matúš Ondovčák hovorí, že je ťažké odhadnúť reakcie ľudí v prípade, ak by došlo k veľkému požiaru či niečomu podobnému.