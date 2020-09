V Kapišovej presunuli dva sovietske tanky na nové miesto

Premiestnia aj pozostatky vojaka Červenej armády.

9. sep 2020 o 15:24 TASR

KAPIŠOVÁ. Po viac ako 50 rokoch premiestnili v obci Kapišová v okrese Svidník dva sovietske tanky na iné miesto.

To pôvodné nebolo podľa starostu obce Pavla Feka (Smer-SD, Most-Híd) vhodné, preto sa rozhodli ich umiestniť do stredu obce, kde chcú vybudovať oddychovú zónu.

„Boli umiestnené na pozemku, ktorý obec nevlastní. Chceli sme vybudovať parkovisko, keďže sa pri nich nedalo parkovať. Dávame ich do stredu obce. Myslím si, že budú na dôstojnejšom mieste," uviedol Fek s tým, že premiestnia i pozostatky vojaka Červenej armády, ktorý sa nachádza neďaleko jedného z tankov.

Pribudne aj parkovisko a informačné centrum

Do oddychovej zóny plánujú ešte v tomto roku premiestniť aj asi 80-ročnú drevenicu, v ktorej bude informačné centrum.

Pribudne tam tiež altánok a parkovisko.

Pôvodne chceli projekt financovať v rámci cezhraničnej spolupráce, avšak poľská strana podľa starostu projekt neschválila.

„Nakoniec sme to vyriešili pomocou sponzorov, plus máme prísľub peňazí budúci rok od Prešovského samosprávneho kraja a takisto na premiestnenie tankov, a najmä pozostatkov vojaka Červenej armády prispelo ruské veľvyslanectvo na Slovensku. Plánujeme tam urobiť aj osvetlenie a nainštalovať kamerový systém, cez ktorý bude živý prenos z oddychovej zóny na webstránke obce. Celkové náklady na projekt predstavujú približne 15 000 až 17 000 eur," priblížil Fek.

Pri presune pomohli vojaci

„Je nesmierne dôležité, aby sme nielen poznali našu vojenskú históriu, ale tiež si ju aj s patričnou úctou pripomínali. Preto som rád, že obec Kapišová prišla s návrhom premiestniť tanky Vojenského historického ústavu z poľa na dôstojné miesto v centre obce," reagoval minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO).

Riaditeľ Vojenského historického ústavu (VHÚ) Miloslav Čaplovič doplnil, že tanky boli inštalované v 60. a 70. rokoch 20. storočia ako symbol prebiehajúcich ťažkých bojov v rokoch 1944 až 1945.

„Tieto tanky sú súčasťou zbierkového fondu VHÚ Bratislava, pričom ich presun sme zrealizovali s technickou pomocou Ozbrojených síl SR. Vojenskí špecialisti ich odbrzdili a vyradili prevodové stupne tak, aby ich bolo možné voľne ťahať a previezť," priblížil.

„Ide o stredné tanky T-34/85, ktoré sa používali počas druhej svetovej vojny," povedal Miroslav Blahut z VHÚ Bratislava s tým, že presun historickej techniky zabezpečovali piati profesionálni vojaci z práporu CSS Prešov.

Tí starší ešte pamätajú

Ako doplnil Fek, v kraji pod Duklou sa konali počas druhej svetovej vojny ťažké boje.

„Mali sme v Údolí smrti ukážky bojov, a keď prechádzali vojaci - komparzisti, tak na starších občanoch, ktorí ich videli, bolo vidieť, že si to pamätajú," uviedol starosta.

„Bude to krajšie v dedine. Už je málo pamätníkov v obci, ktorí by dokázali povedať, že to bola skutočnosť, ale každý z tej doliny - obcí Kapišová, Nižná a Vyšná Písaná, Kružlová či Dobroslava povie, že tu boli veľmi ťažké boje," skonštatoval obyvateľ Kapišovej Michal Mihaľ.

„Myslím si, že je to dobré v dedine, pretože tam, kde to bolo, bol dobytok, a musím povedať, že tá pamiatka by mala byť trocha kultúrnejšia. Som tu asi tretí raz, prišli sme obdivovať Údolie smrti," dodal Jiří Čech z Jihlavy.