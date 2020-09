Stropkovčania sa na lídra naladili netradične. Plavbou na Domaši

Košice chcú pokračovať v sérii, Poprad by ju rád načal.

12. sep 2020 o 0:00 Daniel Dedina

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Korona-nekorona, futbalové súťaže našťastie bežia v plnom prúde a aktuálne sa už dostávame do polovice jesennej časti.

Počasie futbalu praje, súčasné sprísnené opatrenia o čosi menej.

Napriek tomu nás čaká zaujímavý víkend.

II. liga

Drvivá väčšina zápasov 7. kola je na programe v sobotu, dohrajú ho v nedeľu napoludnie v Žiline.

Otázka kola

FC Košice – Komárno

Od vstupu Košičanov do druhej ligy dokázal na ich pôde triumfovať len Bardejov, čo je už trinásť mesiacov stará história.

Teraz by na to rado nadviazalo Komárno. Podarí sa mu to?

Žlto-modrí sú však proti a na domácej pôde chcú bodovať aj deviatykrát v rade. Najradšej naplno.

„Očakávam náročný zápas, ako vždy. Kým nie je 3:0 je všetko ťažké. Pokúsime sa v zápase uplatniť súčasnú dobrú formu. Verím, že chlapci zhodia úvodnú nervozitu, góly prídu aj vo väčšom počte a spolu s divákmi sa budeme radovať z výsledku i predvedenej hry,“ želá si kormidelník FC Košice Marek Fabuľa.

Počínanie si konkurentov z čela tabuľky síce sleduje, ale jedným dychom dodáva, že sústrediť sa chcú v prvom rade na seba.

Výzva kola

Poprad - Banská Bystrica

Popradčania v utorkovej dohrávke zdolali béčko Slovana a pripísali si do tabuľky prvé body.

Pre mladý kolektív je to vítaný impulz.

„V kabíne sme to oslávili, ale už na tlačovej konferencii som povedal, že teraz sa koncentrujeme na Banskú Bystricu,“ nepodlieha prehnanej eufórii tréner FK Poprad Stanislav Ďuriš.

Pohľad na súpisku mužstva je už v súčasnosti veselší.