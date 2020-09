Mesto Prešov pre sporné faktúry k Mukačevskej prepustilo zamestnancov, v hre je i exekútor

Matijka môže získať aj zvyšných 200-tisíc.

11. sep 2020 o 16:10 Michal Ivan

Vo štvrtok 16. januára zrovnali Mukačevskú 7 so zemou. (Zdroj: Michal Ivan)

PREŠOV. Prešovská radnica niekoľko dní tajila informácie a neodpovedala na zásadné otázky k sporným faktúram za búracie práce po výbuchu na Mukačevskej ulici, pri ktorom prišlo o život osem ľudí.

Po niekoľkých dňoch priznala chybu a prepustila troch úradníkov.

Mesto bude podľa všetkého musieť zaplatiť firme Matijka o vyše 200-tisíc eur viac, ako plánovalo.

Matijka môže na mesto poslať aj exekútora.

Pre chybu zrejme zaplatia navyše takmer 240-tisíc

Spoločnosť Matijka, s. r. o., doručila mestu Prešov dve faktúry súvisiace so záchrannými prácami na Mukačevskej ulici celkovo za 1 018 481,98 eura, prvú v sume 803 405,49 eura a druhú na 215 076,49 eura.

Znalecký posudok však uznal nižšie náklady a tak sa radnica rozhodla, že rozdiel 237 452,90 eura neuznáva.

Matijka však trvá na preplatení oboch faktúr v plnej výške.

Od mesta do 7. septembra dostal len 250-tisíc eur, zvyšok si preto chcel vymôcť súdnou cestou.

Jedenásteho augusta bola na Mestský úrad v Prešove elektronickou poštou doručená zásielka z Okresného súdu Banská Bystrica, ktorá obsahovala platobný rozkaz v právnej veci žalobcu, teda firmy Matijka, proti mestu Prešov o zaplatenie sumy 768 481,98 eura.

Voči rozhodnutiu mohla radnica podať odpor v 15-dňovej lehote, no neurobila tak.

Rozkaz by tak mal nadobudnúť právoplatnosť, no definitívne o tom musí rozhodnúť ešte súd.

Mesto napriek našim otázkam už niekoľko dní tieto informácie tajilo a odpovedalo len všeobecnými stanoviskami.

V piatok popoludní napokon chybu priznalo.

„Kompetentní zamestnanci Mestského úradu v Prešove svojou nečinnosťou zavinili, že odpor na súd mesto Prešov nestihlo podať v zákonom stanovenej lehote. Radnica podala odpor proti platobnému rozkazu ihneď po zistení tejto skutočnosti. Vzhľadom na to sa mesto Prešov rozhodlo okamžite ukončiť pracovný pomer s tromi zamestnancami z dôvodu vážneho porušenia pracovnej disciplíny,“ zverejnila radnica.

Súd: Zatiaľ nebola vyznačená právoplatnosť

V Banskej Bystrici tento platobný rozkaz evidujú, no právoplatnosť zatiaľ nebola vyznačená.

„Okresný súd v Banskej Bystrici platobným rozkazom uložil žalovanému povinnosť do 15 dní od jeho doručenia zaplatiť žalobcovi sumu 768 481,98 eura s príslušenstvom a náhradu trov konania, alebo v uvedenej lehote podať odpor proti platobnému rozkazu. Proti platobnému rozkazu podal žalovaný odpor. Na platobnom rozkaze nebola vyznačená právoplatnosť a vykonateľnosť,“ reagoval hovorca Okresného súdu v Banskej Bystrici Vladimír Černota.

Právoplatnosť zatiaľ nebola vyznačená z dôvodu, že odpor bol podaný až tento týždeň a súd sa ním ešte vecne nezaoberal.

Súd bude teda skúmať, či bol podaný odpor oneskorene.

Podľa zákona by ho však mali odmietnuť, ak bol podaný po lehote.

Ak súd oficiálne vyznačí právoplatnosť, firma Matijka by tak mohla na mesto poslať exekútora, ktorý by zvyšné peniaze vymohol.

„Neviem s istotou povedať, či je platobný rozkaz právoplatný. Riešia to právnici. Neviem, či stihlo mesto podať odpor. Rozkaz by však mal byť právoplatný,“ povedal nám konateľ firmy Peter Matijka.

Matijka: Exekútora nechcem posielať

Peniaze do výšky podľa posudku vyplatila radnica až počas posledných dvoch dní.

Matijka potvrdil, že peniaze mu už prišli na účet.

Ako však tvrdí, nárokovať si chce všetky fakturované peniaze, teda aj zvyšných 237 452,90 eura.

Rozdiel medzi posudkom a faktúrami vidí v prácach na skládke a za kalkuláciou si stojí.

Na mesto by pri právoplatnom platobnom rozkaze mohol poslať exekútora, aby peniaze vymohol.

„Určite neplánujem poslať exekútora. Riešia to právnici. Verím, že to konečne dajú do takej roviny, aby konečne z toho nebol cirkus a aby sa určití ľudia nemali na čom priživovať,“ reagoval Matijka.