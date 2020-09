Buspruh pri letisku obmedzil jazdný pruh z Prešova. Polícia nevylúčila zmeny

Je prvým v Prešovskom kraji.

14. sep 2020 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. Oprava cesty medzi Prešovom a Hanušovcami nad Topľou priniesla obrovský kolaps dopravy na tejto trase.

Vodiči hlásia pravidelne aj niekoľkohodinové zdržanie.

Od začiatku školského roka vyhradili z Kapušian do Prešova buspruh, aby sa zamedzilo veľkému meškaniu hlavne školských spojov.

Niektorí vodiči však na opatrenie hromžia, keďže na ceste ostal len jeden jazdný pruh.

Polícia pripustila aj alternatívne riešenia.

Jediný buspruh v Prešovskom kraji

„V úseku Kapušany - Prešov jazdia autobusy prímestskej dopravy od 2. septembra vo vyčlenenom jazdnom pruhu, aby sa v čase prebiehajúcich rekonštrukcií na trase I/18, ktoré so sebou priniesli vytváranie zápch s výrazným meškaním, zabezpečilo zrýchlenie a bezpečnosť autobusových spojov. Zvlášť školských v rannej špičke, kedy nastávalo predĺženie cestovného času aj o 200 percent doby jazdy,“ takto sa v prvý septembrový týždeň pochválil na sociálnej sieti Prešovský samosprávny kraj (PSK).

„Preferencia prímestských autobusov“ vzišla z dohody zástupcov odboru dopravy PSK, Slovenskej správy ciest, krajského dopravného inšpektorátu a stavebníkov.

Aj keď ide iba o dočasne vyhradený jazdný pruh pre autobusy, je jediným buspruhom v Prešovskom kraji.

„V Prešovskom kraji nie je komunikácia so samostatným jazdným pruhom, v ktorom by prostriedky verejnej dopravy boli preferované. Dôvod je jednoznačný a samozrejmý, a to minimálny počet komunikácií s dvoma jazdnými pruhmi v jednom smere jazdy. V prípade miest, kde je mestská doprava ako Bardejov, Poprad, Vranov a ďalšie, rozsah výkonov mestskej dopravy nie je tak výrazný, aby bola potreba preferencie a tieto pruhy by obmedzovali dopravu. Rovnako je málo úsekov v okresných mestách a v mestách s verejnou dopravou, kde by to bolo možné,“ reagovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Daša Jeleňová.

Zrýchlil verejnú dopravu

Buspruh z Kapušian do Prešova bol vyznačený zvislým dopravným značením a vznikol z pruhu, ktorý bol pôvodne určený pre jazdu z Prešova do Kapušian.

Na štvorprúdovej ceste sú tak v smere do Prešova tri jazdné pruhy, z toho jeden buspruh, a jeden jazdný pruh je pre všetky vozidlá v opačnom smere.

„O preferenciu prímestských autobusov sme žiadali kompetentné orgány najmä z dôvodu zabezpečenia návozu žiakov do škôl v čase začiatku školského vyučovania. Našou snahou bolo eliminovať zdržanie/meškanie prímestskej autobusovej dopravy,“ reagovala Jeleňová.

Samostatný buspruh však slúži aj vozidlám záchranných zložiek s právom prednostnej jazdy.

Kraj takýto krok považuje „za opodstatnený a dobrý k zrýchleniu verejnej dopravy“.

Podľa župy z pozorovania prvých dvoch školských dní spĺňa buspruh svoj účel.

„Počas 45 minút státia v kolóne použilo jazdný pruh 10 autobusov,“ pochválila sa samospráva na sociálnej sieti.

Buspruh vyvolal diskusiu

Nie všetci vodiči však prijali nové opatrenie s nadšením.