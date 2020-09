Pri Sabinove otvorili jedenásťmetrovú vyhliadkovú vežu

Chystajú obnovu lesoparku.

14. sep 2020 o 15:39 Michal Frank

SABINOV. Na kopci Šanec v Lesoparku Švabľovka v Sabinove vyrástla nová atrakcia.

Vo výške m. n. m. postavili novú jedenásťmetrovú rozhľadňu.

Vyššia byť nemohla, vzhľadom na blízkosť letiska v Ražňanoch.

Z novej vyhliadkovej veže vidieť okolie, predovšetkým regióny Šariša a Hornej Torysy.

Najviac zaujmú pohľady na Slanské vrchy, Čergov, Bachureň, ale aj Šarišský a Hanigovský hrad.

Nová vyhliadková veža je už oficiálne prístupná verejnosti.

Veža Sabinovčanov potešila

„Veža chýbala, no mohla byť trošku vyššia,“ povedala nám Sabinovčanka Marta Vysoká, ktorá toto miesto dôverne pozná. Postavenie rozhľadne uvítala.

„Je z nej lepší výhľad, bude tu chodiť viac ľudí. Bolo by tiež dobré, keby pribudlo viac takýchto vecí a opravili by celý lesopark. Opraviť by mohli aj bývalé kúpele, čo sú tu neďaleko, aby tu bolo ešte krajšie,“ podotkla.