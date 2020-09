Dobrovoľníctvo je návykové, tvrdia organizátori Týždňa dobrovoľníctva

Dobré skutky nevygumovala ani koronakríza.

20. sep 2020 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Do Týždňa dobrovoľníctva sa z 13 okresov Prešovského kraja zapojilo 10.

Sprvu lokálna prešovská akcia sa postupne rozrástla do celoslovenskej kampane.

V kraji sa do Týždňa dobrovoľníctva zapojilo 24 organizácií so štyrmi desiatkami rôznych aktivít so stovkami dobrovoľníkov.

Brigáda v ekoparku

Dávid Lipták je druhákom na Strednej odbornej škole technickej na Volgogradskej ulici v Prešove.

„Je to dobrý pocit niekomu pomôcť. Možno nezlepšíte deň všetkým ľuďom na svete, ale môžete zmeniť život jednému človeku aspoň na deň. To je tá odmena za dobrovoľníctvo,“ povedal Lipták, ktorý sa so spolužiakmi zapojil do brigády v prešovskom ekoparku Holá hora.

Túto aktivitu si pochvaľovala aj ich učiteľka Ivana Sekeráková.

„Nemala som žiadne očakávania, ale som rada, že chlapci majú zážitok a navyše môžeme byť vonku,“ uviedla.

Slaninková: Má to zmysel

Pravidelne sa do dobrovoľníckych aktivít zapája aj Veronika Slaninková, rozhlasová redaktorka, toho času dobrovoľníčka na rodičovskej dovolenke.