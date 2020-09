Obnove ulice vo Veľkom Šariši pomohla brazílska aukcia

Cenu znížili o takmer 60 percent oproti vlaňajšku.

24. sep 2020 o 11:53 SITA

VEĽKÝ ŠARIŠ. Mesto Veľký Šariš zrealizovalo kompletnú opravu Dlhej ulice.

Pôvodne pritom plánovalo v tomto roku zrekonštruovať iba jej časť.

Ako povedal primátor mesta Viliam Kall (nezávislý), vďačia za to brazílskemu typu aukcie, ktorý sa radnica rozhodla premiérovo použiť pri obstarávaní asfaltérskych prác.

Tento typ aukcie funguje na princípe, podľa ktorého firmám so stúpajúcim objemom klesajú náklady.

„Využili sme brazílsky typ aukcie, kde sme prvýkrát nešli pri nejakej zákazke po cene, ale súťažili sme, kto za tú istú cenu urobí väčšie množstvo práce. Teda kto jednotkovo viac vyasfaltuje naše cesty pri dodržaní tých istých technických podmienok, ako je rovnaká hrúbka a podobne,“ vysvetlil princíp brazílskej aukcie primátor.

Cenu znížili o takmer 60 percent

Podľa neho použitím tohto typu aukcie dokázali znížiť cenu za meter štvorcový o takmer 60 percent oproti minulému roku.

„Znamená to, že urobíme viac asfaltovania za tú istú cenu,“ uviedol Kall.

Radnica vypísala súťaž na 25-tisíc eur.

Ponuky firiem sa pohybovali v rozpätí od 1 400 až do takmer 2 200 metrov štvorcových vyasfaltovanej plochy.

„Pre porovnanie, za takúto sumu sme v minulom roku urobili 1 260 metrov štvorcových,“ zdôraznil Kall.



Ako dodal, výhodnú cenu sa rozhodlo mesto využiť.

„Oslovilo nás to natoľko, že sme si povedali, že už keď tam tá technika bude, tak sme k tomu pridali ďalších 10-tisíc eur navyše, keďže tá jednotková cena je veľmi zaujímavá, aby sme túto lokalitu dokončili celú až do finále. My sme totiž Dlhú ulicu plánovali riešiť etapovite na ďalší rok a nakoniec sa podarilo cenu znížiť tak, že ju dokončíme tohto roku naraz, aby sme nemuseli nedokončený stav cesty prenášať do ďalšieho roka,“ uviedol primátor.

Zároveň potvrdil, že tento typ aukcie mesto ešte využije.

„Bol to náš prvý pokus pre tento rok ísť trochu inou formou na súťaženie. Nedá sa to použiť všade, ale tam kde sa dá súťažiť množstvo, otvára sa nám aj táto cesta,“ skonštatoval Kall.

Článok pokračuje pod video reklamou