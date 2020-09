Malí prešovskí hokejisti dostali odmenu za vernosť, dresy z Pittsburghu

Nastúpia do všetkých súťaží, ale oklieštení.

27. sep 2020 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Hokejový život v Prešove sa rozbieha.

Ľadová plocha na zimnom štadióne je už hotová, hokejová mládež trénuje na staronovom mieste.

„Boli to ťažké dva roky. Konečne majú ľad na domácom štadióne. Ešte to nie je ideálne, ale je to posun vpred,“ povedal pre Korzár Ľubomír Caban, jeden z rodičov a niekdajší hokejista.

„Začínajú sa žiacke ligy. My hráme všetky súťaže, od prípravky po juniorov,“ konštatoval Peter Potočňák, šéf klubu Prešov Penguins, n. o., zastrešujúci mládežnícky hokej.

Priznal, že klub ostal po dvoch provizórnych sezónach, v ktorých obvykle trénoval v košickej Steel Aréne, zdecimovaný a čaká ho nový reštart.

Poďakovanie za vytrvalosť

„Poďakovanie patrí všetkým rodičom, ktorí v ťažkých časoch boli ochotní ostať v klube,“ zdôraznil Potočňák s tým, že pre malých hokejistov „prišlo za vernosť a vytrvalosť poďakovanie z Pittsburghu“.

V rámci spoločného memoranda s klubom NHL Pittsburgh Penguins poslali do partnerského mesta a klubu pre deti originálne dresy Malkina a Crosbyho.

V priebehu sezóny je naplánovaná aj ďalšia podpora zo strany amerického partnera. Prioritou je podľa Potočňáka práca s mládežou.

Vypomáhal aj Troliga

Rovnaký názor má hokejista Tomáš Troliga, ktorý bol na ľade ako výpomocná sila pri tréningu.

„Deťom to musí prinášať radosť. V tomto veku, do tých desiatich rokov, má byť hokej o zábave. A takto je, pozrite sa ne, vidieť, že ich to baví,“ povedal nám Tomáš Troliga, ktorému tiež spadol kameň zo srdca, že na štadióne je konečne funkčný ľad.

„Najmä pre malé deti je to dôležité. Teraz sa hokej môže rozbehnúť naplno,“ dodal.