V okresoch Bardejov a Svidník zatvorili pre pandémiu päť škôl

Najviac zatvorených tried hlási okres Stará Ľubovňa.

1. okt 2020 o 11:02 TASR

BARDEJOV, SVIDNÍK. Najviac úplne zatvorených škôl majú v okrese Námestovo, je ich sedem.

Nasledujú okresy Bardejov a Svidník zhodne s piatimi školami a okres Nitra so štyrmi zatvorenými školami.

Vyplýva to z údajov ministerstva školstva k 29. septembru.

Na Slovensku bolo k strede z dôvodu ochorenia Covid-19 úplne zatvorených 48 škôl.

Najviac tried sa zatváralo v okrese Stará Ľubovňa

Najviac zatvorených tried bolo k tomuto dátumu v okrese Stará Ľubovňa, išlo o 36 tried.

V okrese Námestovo to bolo 31 tried, v okrese Nitra 29 tried a v hlavnom meste Slovenska v Bratislave 27.

„Celkovo bolo k strede zatvorených 497 tried," priblížilo ministerstvo školstva.

K strede bolo doma podľa údajov rezortu školstva 18 736 detí.

Najviac ich v utorok 29. septembra bolo v okrese Námestovo - viac ako 2300.

Nasledujú okresy Bardejov, Nitra a Senec, kde bolo doma zhodne po viac ako 1200 žiakov.

Rezort školstva inicioval mechanizmus, aby boli každý deň k dispozícii čerstvé informácie o tom, čo sa v školstve deje. Ide o platformu Covid - školský semafor na získavanie informácií od riaditeľov škôl a školských zariadení o vývoji epidemiologickej situácie.