Hudobné kluby na prešovskom Sídlisku III neprežili

V budovách, v ktorých sa nachádzali, boli umelecké skvosty.

3. okt 2020 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Na prešovskom Sídlisku III bola ešte pred niekoľkými rokmi vysoká koncentrácia hudobných klubov na jednom mieste. Neprežil ani jeden.

Budovy, v ktorých sa nachádzali, ponúkali umelecké skvosty a patria k architektonickým zaujímavostiam sídliska, ukrývajúceho mnoho príbehov.

Tunel: S najdlhším futuristickým barom

Dnes je v tej budove predajňa obchodného reťazca. Kedysi v nej bolo slávne sídliskové kino Kozmos. Po ňom vznikol hudobný klub Tunel, presnejšie Tune:l. V roku 2005 sa v ňom napríklad lúčilo so životom Rádio Flash. Čoskoro jeho osud nasledoval aj samotný Tunel.

Pod Tunelom boli podpísaní neskôr vyhlásení architekti Irakli Eristavi a Martin Jančok, ktorí sa predtým podieľali aj na projekte neďalekého klubu Plastik, o ktorom ešte bude reč.

Eristavi je strojcom aj celkovej zmeny tváre nákupného strediska Centrum, ktoré je v tesnej blízkosti.

Preslávil sa tiež najprv kontroverznou, neskôr oceňovanou premenou bytov na Majakovského ulici a rukopis vtlačil aj košickým kasárňam KulturPark, za ktoré získal niekoľko cien.

„Pustili sme sa do väčšieho experimentu. Bolo tam vložené tuneloidné teleso z preglejky a v tom bol futuristický svietiaci bar a podobne,“ spomína na rekonštrukciu Tunela Irakli Eristavi.

Spätne ho mrzí, že premazali „pôvodnú substanciu“ a nepracovali aj so samotným kinom.

„Ak by sme to robili dnes, kino by bolo súčasťou toho objektu. Nebola by to iba bohapustá diskotéka, čo sa z toho napokon, po istej dobe, stalo. Hoci sa tam hrávali iné veci než na bežných diskotékach.“

Tieto úvahy sú už pasé, z budovy je obchod. Tunel bol svojrázny klub, ktorý sa pýšil najdlhším barom v strednej Európe. Tak aspoň hovorí miestna legenda.

Jej pôvod po roku prezradil Eristavi: „To sme len tak vypustili do sveta ako hlášku. Ako taký reklamný slogan. A s tým sme operovali aj v Plastiku.“

Ďalšie prvenstvo bolo v tom, že išlo o objekt s najväčším CO krytom v Prešove. Ani to však tak úplne nebola pravda.

„Bol veľký, ale určite nie najväčší. Jeho prednosť bola v tom, že bol najmodernejší, technologicky najlepšie vybavený,“ prezradil Slavomír Capek z Ta Take Town, prešovskej iniciatívy, ktorá otázky architektúry a urbanizmu popularizuje.

Reliéfy od otca Barbary Haščákovej

Iste je, že celá budova už pred Tunelom dýchala architektúrou.