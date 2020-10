Cestovanie do Prešova v čase pandémie: Preplnené vlaky alebo kilometrové kolóny

Oprava cesty komplikuje dopravu.

5. okt 2020 o 0:00 Michal Ivan

Príchod vlaku do Prešova zo smeru Hanušovce nad Topľou. (Zdroj: Michal Ivan)

PREŠOV. Oprava cesty medzi Prešovom a Hanušovcami nad Topľou doslova paralyzovala dopravu pri vjazde do krajského mesta.

Vodiči čakajú v čase dopravnej špičky kvôli dopravným obmedzeniam v niekoľkokilometrových kolónach aj hodinu.

Hoci z Bardejova a z Hanušoviec jazdia vlaky, vodičov presadnutie do verejnej dopravy neláka. Odrádzajú ich preplnené vagóny i časy spojov.

Na začiatku septembra sa do vlaku už cestujúci ani nezmestili.

Buspruh si samospráva pochvaľuje

Oprava cesty sa začala v máji a vodiči ešte stále strácajú trpezlivosť.

„Cesta do Prešova mi kedysi trvala 10 - 15 minút, teraz to je aj viac ako hodina. Za benzín dám každý mesiac 40 eur navyše, spotreba mi stúpla zo 6,5 litra na 9. Na Kapušianskej rovni stojíme od 30 do 50 minút, niekedy aj dlhšie. Týmto štýlom jazdy sa ničí auto, zničené budú určite aj tlmiče. Rekonštrukcia je veľmi zle pripravená,“ sťažuje sa Stanislav z Nemcoviec.

Počas opravy bola zvolaná aj operatívna porada na postup pri rekonštrukcii cesty, aby sa minimalizovali dopady na motoristickú verejnosť.

Dopravná situácia sa zhoršila najmä počas septembra, keď už aj študenti nastúpili do škôl.

Aby sa mohli do nich dostať načas, Prešovský samosprávny kraj ešte pred začiatkom nového školského roka žiadal kompetentné orgány, aby sa zriadil vyhradený jazdný pruh pre prímestské autobusy.

V rannej špičke totiž zaznamenávali predĺženie cestovného času aj o 200 percent.

Po mesiaci fungovania si tento krok samospráva pochvaľuje.

„Buspruh hodnotíme veľmi pozitívne, v úseku Kapušany – Prešov autobusy prímestskej verejnej dopravy dokážu ušetriť v čase rannej špičky až 60 minút cestovného času,“ zhodnotil na konci septembra kraj.

Vlaky sú preplnené, presadá sa späť do áut

Riešením niekoľkokilometrových kolón by mohlo byť presadnutie vodičov z áut do verejnej dopravy.

Z Hanušoviec nad Topľou a rovnako aj z Bardejova vedie železničná trať do Prešova, ľudia sa tak vedia vyhnúť dopravným obmedzeniam a do krajského mesta môžu prísť bez zbytočného zdržania.

Tento druh dopravy však vodičov neláka.

„Videli ste, ako bol v septembri preplnený vlak? Z Bardejova išla hlava na hlave. Môj syn musí vstávať o štvrtej, aby stihol o pol siedmej tréning. Vlaky chodia len raz za hodinu, neskôr raz za dve hodiny,“ reagoval Stanislav na možné využitie verejnej dopravy.

Podobne reagovalo viacero ľudí, ktorí cestujú zo smerov Bardejov a Hanušovce nad Topľou.

Na začiatku septembra sa totiž objavilo na internete video z preplneného vlaku smerujúceho z Bardejova do Prešova.

Cestujúci na zastávke vo Fulianke sa už do vlaku ani nezmestili.