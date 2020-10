Dal Prešovu ikonické stavby. Naprojektoval Bosákov dom aj vodárenskú vežu

Architekt Viliam Glasz štyridsať rokov tvoril v metropole Šariša.

11. okt 2020 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. Viliam Glasz, architekt a staviteľ síce nepochádzal zo Slovenska, no v Prešove pôsobil štyridsať rokov a zanechal tu skutočne výraznú stopu.

Jeho podpis nesie viacero významných budov, ktoré sa zachovali dodnes a stali sa symbolmi mesta.

Vyštudoval v Budapešti, tvoril v Prešove

Viliam (Vilmos) Glasz sa narodil v roku 1882 v maďarskom meste Szeged v rodine murára, v rokoch 1895 – 1901 študoval architektúru na Vyššej kráľovskej stavebnej škole v Budapešti.

Absolvoval aj viaceré pracovné a študijné cesty v zahraničí a v roku 1909 po absolvovaní skúšky získal titul diplomovaného staviteľa.

O rok na to už získal cenu v súťaži a projekt Korčuliarskeho pavilónu v Prešove, ktorý sa nachádza na Okružnej ulici a dnes je súčasťou Hotelovej akadémie.

Pri tejto budove vznikla počas posledných rokov aj vonkajšia galéria na múre, ktorá zachytáva významné historické budovy v meste a vyobrazené sú na nej aj ďalšie diela Viliama Glasza.

„Pravdepodobne kvôli práci a iným zákazkám sa so svojou manželkou Gisellou Annou Domanszkou (1886-1918) pochádzajúcou zo Slovenského Nového Mesta presťahoval do Prešova, kde prežil väčšiu časť svojho života. V roku 1910 sa im v Prešove narodila dcéra Helena. Prvá manželka zomrela v roku 1918 ako 32-ročná. V roku 1919 sa oženil druhýkrát a jeho manželkou sa stala Prešovčanka Mária Kotorová (1900-1954). V 50-tych rokoch sa presťahoval ku svojej dcére Helene do Košíc, kde v roku 1957 ako 75-ročný zomrel. Pochovaný je na Verejnom cintoríne v Košiciach,“ vysvetlila riaditeľka Krajského pamiatkového úradu v Prešove Eva Semanová.

Bosákov dom spojil dvoch velikánov

Architekt Glasz je autorom mnohých priemyselných, verejných a súkromných stavieb postavených nielen v Prešove, ale aj v okolí.

Diela tvoril v duchu secesie, od ktorej podľa Semanovej ale potom postupne upúšťal.

Najvýznamnejšou prešovskou stavbou je Bosákov dom (1923-1924) na Levočskej ulici, ktorý sa stal jedným zo symbolov mesta.

Dom dal postaviť americký bankár pochádzajúci zo Slovenska Michal Bosák, ktorého podpis sa ocitol aj na desaťdolárovej bankovke.