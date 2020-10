Z béčka Kandráčovcov vytvoril Skippy regulárnu skupinu

Roba Hatalu zavolali do Sokolov, hneď sa stal ich kapelníkom.

11. okt 2020 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Hrával s mnohými hudobníkmi a bezmála dve dekády bol členom a spolutvorcom kapely Heľenine oči.

Po odchode z nej prijal lano v skupine Sokoly.

Pôvodne „béčko“ Kandráčovcov začal pomaly pretvárať na plnohodnotnú skupinu.

Nielen o týchto hudobných eskapádach sme sa zhovárali s prešovským bubeníkom Róbertom Hatalom zvaným Skippy.

Bolo to len béčko pre televíziu

Skupinu Sokoly vymysleli Ondrej Kandráč a Roland Kubina ako béčkovú kapelu Kandráčovcov.

Spočiatku nešlo o nič viac než o sprievodnú skupinu pre televízmu reláciu, ktorú Ondrej Kandráč uvádzal.

„Kandráčovci mali veľa koncertov a oni vystupovali v televízii ako Ondrej Kandráč so skupinou. Takto boli prezentovaní, až im napadlo, prečo by z tejto skupiny pozbieraných chlapcov nemohla byť tiež formácia, ktorá by Kandráčovcov zastúpila ako béčková kapela.

Rozmýšľalo sa nad názvom. Akurát vtedy bola v kurze pieseň Sokoly, tak ju pomenovali takto.

Pri tom som nebol, do kapely som nastúpil až po roku, keď som sa rozhodol odísť z Heľeniných očí,“ opisuje Skippy vznik kapely, ku ktorej sa síce dostal neskôr, no rovno v nej prevzal kapelnícke otiaže.

„Po istom čase mi povedal Ondrej, že čo keby som to zobral ja pod vlastné krídla. Bol som proti, lebo je to celkom iná šálka kávy, aj keď ku folklóru mám blízko. No predsa len je to ľudová hudba, ktorú treba ináč vnímať než také Heľenine oči. No zapáčilo sa mi to. Navyše v Sokoloch sú veľmi šikovní muzikanti,“ povedal Skippy.

Neskrotený kôň

Sokoly dodnes Kandráča sprevádzajú, ale popritom majú aj samostatné vystúpenia a aktivity, pri ktorých už Ondrej nefiguruje.