Koronavírus zastavil aj participatívny rozpočet vo Veľkom Šariši

Peniaze odložili, k výzve sa chcú ešte vrátiť.

16. okt 2020 o 0:00 Michal Frank

VEĽKÝ ŠARIŠ. Takto pred rokom vyhodnocovala veľkošarišská samospráva prvý participatívny rozpočet.

Obyvatelia mesta priamo rozhodli o použití vyčlenenej sumy 30-tisíc eur, rozdelenej do jednotlivých častí mesta.

Samospráva sa zároveň zaviazala v tejto výzve pokračovať aj v tomto roku. K tomu ale nedošlo.

Rozhodlo 333 hlasov

Minuloročná premiéra participatívneho rozpočtu dopadla rozpačito.

Podaných bolo sto návrhov a o rozdelení troch desiatok tisíc eur rozhodlo len 333 hlasov.

„Som rád za každý jeden hlas. No cítim, že musíme zapracovať na zvýšení záujmu. Čo vidím a čo je aj v iných samosprávach, prvý rok je vždy ťažký. Ľudia potrebujú vidieť výsledky, že to nebolo len také, že niekto prišiel s niečím,“ komentoval pred rokom výsledky hlasovania primátor mesta Veľký Šariš Viliam Kall (nezávislý).

Očakával, že sa po prvotnej skúsenosti do tvorby rozpočtu i hlasovania v druhom roku zapojí viac obyvateľov. Ako príklad uviedol Trnavu, ktorá je podstatne väčším mestom a do prvého hlasovania o participatívnom rozpočte sa zapojilo iba zhruba päťsto ľudí, v druhom ich bolo viac.

„Som optimista, jednoznačne chceme pokračovať. Poskytnúť ľuďom jednoduchý, efektívny nástroj, ako sa zúčastňovať na činnosti samosprávy. Beriem to ako malú, jednoduchú grantovú schému,“ zdôraznil Kall.

Prvú skúsenosť veľkošarišskej samosprávy s participatívnym rozpočtom komentoval slovami: „Niekto má očakávania, že chce väčšie. Som prekvapený, že ľudia zahlasovali za to, že chcú šetriť. Povedali svoj názor, z toho sa nám nič nepozdáva, odložme na ďalší rok. Na druhej strane ma vždy zamrzí, že sa stretávame s tým, že niekde by chceli parkovisko, smetné nádoby a ani neprišli takéto návrhy.“

Ako funguje participatívny rozpočet

Participatívny rozpočet má svoje miesto aj v analýze zameranej na alternatívne financovanie rozvoja samospráv, ktorú v septembri tohto roku predstavilo Združenie miest a obcí Slovenska.

Jeho princípom je, že obyvatelia mesta môžu sami rozhodnúť, kam minú vyčlenenú časť peňazí z mestského rozpočtu.

Veľký Šariš bol rozdelený na sedem oblastí po zhruba osemsto obyvateľoch.

V každej z nich rozhodovali o využití sumy 4 285 eur.

Niekde sa rozhodli pre detské ihrisko, inde pre nové kvetináče či opravenú zastávku MHD.

V jednej z častí vyhralo šetrenie na ďalší rok, keď už teda mohli rozdeliť dvojnásobnú sumu.

V roku 2020 ale zatiaľ k deleniu peňazí z participatívneho rozpočtu nedošlo.

Koronakríza zasiahla

„Keďže náš participatívny rozpočet bol založený aj na stretávaní sa s obyvateľmi v siedmich lokalitách a tie sa mali uskutočniť v období medzi aprílom a júnom, tak sme zvážili s poslancami prerušiť participatívny rozpočet pre rok 2020 najmä pre pandémiu,“ uviedol pre Korzár primátor Veľkého Šariša Viliam Kall.

Možnosť rozdeliť mestské peniaze na drobné projekty teda Veľkošarišanom zrušila pandémia koronavírusu. Podľa primátora s touto aktivitou stále počítajú.

„V budúcom roku budeme pokračovať hoci aj na úkor zmeny zásad, ak by sme museli vypustiť verejné stretnutia,“ povedal Kall.

Pri rozhodovaní zavážilo aj očakávanie výpadku podielových daní a negatívnych dopadov na rozpočet mesta.

Krochmaľ: Peniaze máme v rezerve

Vlaňajší participatívny rozpočet sa stretol aj s kritikou. Poslanec Štefan Krochmaľ z klubu OĽaNO, NOVA, KDH kritizoval, že viacerí poslanci doň zaradili a presadzovali svoje projekty.

Kritizoval aj malý záujem verejnosti o rozhodovanie. Myšlienku ako takú však neodmieta.

„Ten minuloročný spôsob voľby bol nešťastný,“ podotkol po roku.

„Stále si myslím, že treba rozdelenie tohto balíka nechať na ľudí a poslanci by sa do toho nemali zapájať.“

Krochmaľ očakáva, že na budúci rok bude táto mestská výzva pokračovať a možno sa to ešte mohlo stihnúť aj skôr.

„Peniaze na to určené išli do rezervy. Uvidíme, ako to dopadne. Nevylúčili sme, že to ešte môžeme stihnúť tento rok,“ dodal.

Fakty Ako hlasovali obyvatelia 7 oblastí vo Veľkom Šariši v roku 2019 1. oblasť: Vybudovanie detského ihriska pre deti vo veku 3 - 8 rokov na pozemku vedľa príjazdovej cesty na hornú lávku cez Torysu - 4 285 €. 2. oblasť: Osadenie dopravného zrkadla na výjazd z ul. Dr. Leščáka - 300 € a vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie pre oddychovú zónu na celom nábreží Torysy - Doliny, príprava na čerpanie možnej dotácie z externých finančných zdrojov - 4 000 €. 3. oblasť: Doplnenie asfaltového povrchu cesty na konci ul. Červeného kríža pri zjazde z cyklistického chodníka na nábreží Torysy a odvodnenie tejto časti cesty - 4 285 €. 4. oblasť: Šetríme na ďalšie obdobie - 4 285 €. 5. oblasť: Rekonštrukcia, resp. oprava chodníkov s obrubníkmi na ul. Gardom - 4 000 €. 6. oblasť: Skrášlenie autobusovej zastávky Kozí rožok (nová zastávka, doplnenie lavičiek a pod.), na moste v Kanaši doplnenie 30 kvetináčov s kvetinovou výsadbou - 3 650 € a vysypanie cesty na ul. Čerešňová kamenivom - 500 €. 7. oblasť: Realizácia odvodňovacieho rigolu s mrežou na začiatku ul. Jazdeckej 800 € a vytvorenie oddychového miesta pre všetkých - altánok s ohniskom a posedením - pri Starej škole - 2 000 €.